***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.07.2020 15:05
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861166
BIST
16:41118.282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 240,01
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
16:416,8536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0331
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8539
En Düşük
6,8162
16:417,9445
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0802
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9489
En Düşük
7,8064
16:41408,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 4,60
|Açılış
|: 408,41
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,34
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.827,50
|84.280.011
|% 10,00
|
|KLNMA
|47,52
|85.510.102
|% 10,00
|
|BFREN
|733,80
|55.398.001
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.974.586
|% 10,00
|
|TATGD
|11,56
|144.920.712
|% 9,99
|
|DERAS
|6,16
|55.970.981
|% -9,94
|
|ORMA
|8,80
|145.605
|% -9,93
|
|KUTPO
|42,46
|135.499.485
|% -7,78
|
|YAPRK
|15,15
|22.233.077
|% -7,00
|
|LINK
|28,24
|12.662.505
|% -6,12
|
|EKGYO
|2,37
|4.317.741.262
|% 4,87
|
|ASELS
|33,28
|1.312.353.958
|% 2,91
|
|GARAN
|7,98
|808.579.174
|% 0,50
|
|AFYON
|4,58
|604.744.521
|% -1,72
|
|PETKM
|4,26
|520.832.756
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,37
|4.317.741.262
|% 4,87
|
|IHLGM
|1,73
|260.424.777
|% -1,14
|
|KRDMD
|3,09
|448.039.627
|% 1,64
|
|CEMAS
|1,72
|245.139.522
|% -1,15
|
|AFYON
|4,58
|604.744.521
|% -1,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6791
|8,7226
|% 0,25
|
|Frank
|7,3362
|7,3804
|% 0,81
|
|Riyal
|1,8215
|1,8306
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|12,29
|
|Altın Gr.
|407
|407
|3,63
|
|Cumhuriyet
|2.648
|2.670
|23,70
|
|Tam
|2.728
|2.739
|24,30
|
|Yarım
|1.324
|1.340
|11,90
|
|Çeyrek
|664
|671
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,23
|0,91
|
|Gümüş Gr.
|4,87
|4,87
|0,21
|
|B. Petrol
|43,84
|43,84
|-0,48
|
Seans Raporu
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