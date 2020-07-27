***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.07.2020 15:33
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PEGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862057
BIST
16:531.198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,82
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
16:536,8591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0111
|Açılış
|: 6,9260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8689
En Düşük
6,8322
16:538,0681
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0855
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0700
En Düşük
7,9455
16:53428,22
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 9,39
|Açılış
|: 428,22
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,63
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|2,86
|32.094.583
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,48
|19.006.193
|% 10,00
|
|KENT
|2.432,30
|14.405.408
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,73
|21.695.987
|% 10,00
|
|DESA
|6,49
|17.875.109
|% 10,00
|
|ITTFH
|3,99
|420.805.447
|% -9,93
|
|EKIZ
|8,32
|1.128.600
|% -8,87
|
|EGCEY
|1,07
|584.126
|% -7,76
|
|UFUK
|6,90
|302.928
|% -7,26
|
|BMELK
|6,99
|51.154
|% -6,80
|
|ASELS
|36,66
|1.692.634.794
|% 4,50
|
|EKGYO
|2,32
|822.415.559
|% -0,43
|
|IHLGM
|1,85
|816.070.841
|% 4,52
|
|GARAN
|7,80
|620.033.041
|% -1,39
|
|SISE
|6,36
|603.184.907
|% -1,55
|
|IHLGM
|1,85
|816.070.841
|% 4,52
|
|EKGYO
|2,32
|822.415.559
|% -0,43
|
|IHLAS
|1,00
|254.640.356
|% 9,89
|
|KRDMD
|3,12
|371.296.062
|% 0,65
|
|ITTFH
|3,99
|420.805.447
|% -9,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7949
|8,8390
|% 0,68
|
|Frank
|7,4144
|7,4591
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|426
|426
|7,56
|
|Cumhuriyet
|2.791
|2.815
|90,90
|
|Tam
|2.875
|2.894
|99,70
|
|Yarım
|1.395
|1.413
|45,60
|
|Çeyrek
|700
|707
|22,80
|