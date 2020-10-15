***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.10.2020 15:13
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881939
BIST
18:051.180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -8,86
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.175
18:057,9410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0304
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9518
En Düşük
7,9004
18:059,3002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0084
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
18:05485,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,36
|Açılış
|: 485,01
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
486,18
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENGD
|6,71
|154.071.796
|% 10,00
|
|AVOD
|9,90
|103.975.765
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|33.765.301
|% 10,00
|
|KENT
|330,00
|2.880.610
|% 10,00
|
|EUYO
|3,41
|1.717.361
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|1.278.875
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|YAPRK
|61,30
|463.796
|% -9,99
|
|ECILC
|7,13
|2.111.214.308
|% 3,33
|
|PETKM
|4,69
|1.992.967.642
|% -3,30
|
|ZOREN
|2,97
|1.459.589.763
|% -2,94
|
|EKGYO
|1,94
|1.347.426.185
|% 2,11
|
|KRDMD
|3,67
|952.393.886
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,94
|1.347.426.185
|% 2,11
|
|ZOREN
|2,97
|1.459.589.763
|% -2,94
|
|PETKM
|4,69
|1.992.967.642
|% -3,30
|
|ECILC
|7,13
|2.111.214.308
|% 3,33
|
|KRDMD
|3,67
|952.393.886
|% -1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9341
|7,9410
|% 0,38
|
|Euro
|9,2907
|9,3002
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,2213
|10,2725
|% -0,39
|
|Frank
|8,6543
|8,7064
|% 0,34
|
|Riyal
|2,1102
|2,1208
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|-1,53
|
|Altın Gr.
|484
|484
|0,75
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,94
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,09
|
|B. Petrol
|42,15
|42,15
|-1,17
|
Seans Raporu
18:05
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