***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2020 10:24
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882744
BIST
13:111.220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 9,60
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.214
13:117,8444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0215
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8171
13:119,2963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0035
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2744
13:11483,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,37
|Açılış
|: 483,61
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
485,62
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler13:11
|KARTN
|1.023,40
|1.541.240
|% 10,00
|
|FORMT
|8,80
|19.571.869
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,00
|1.387.232
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|494.449
|% 10,00
|
|DAGI
|14,52
|18.074.394
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,42
|180.177
|% -9,98
|
|MERKO
|17,50
|4.810.488
|% -9,98
|
|SERVE
|14,25
|254.201
|% -9,98
|
|ARTI
|9,66
|805.248
|% -9,97
|
|KATMR
|4,41
|137.503.018
|% -9,94
|
|KARSN
|3,30
|739.951.163
|% 5,43
|
|SISE
|7,04
|654.576.959
|% 0,86
|
|GARAN
|7,55
|647.560.750
|% 1,07
|
|ITTFH
|10,68
|428.272.389
|% -3,26
|
|KLGYO
|15,56
|414.411.999
|% -5,18
|
|KARSN
|3,30
|739.951.163
|% 5,43
|
|IHLAS
|1,29
|198.833.444
|% -2,27
|
|EKGYO
|1,95
|258.812.635
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,41
|306.091.325
|% 1,26
|
|SKBNK
|2,04
|258.476.692
|% 0,00
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8398
|7,8444
|% -0,27
|
|Euro
|9,2912
|9,2963
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,2066
|10,2577
|% 0,54
|
|Frank
|8,6364
|8,6884
|% 0,03
|
|Riyal
|2,0850
|2,0955
|% -0,25
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|11,40
|
|Altın Gr.
|483
|483
|1,24
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.250
|10,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|11,35
|
|Yarım
|1.540
|1.580
|5,49
|
|Çeyrek
|772
|790
|2,75
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,03
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,30
|0,07
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|-0,54
|