***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2020 14:47
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PEGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890722
BIST
16:491.312
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 28,76
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.314
En Düşük
1.288
16:497,8630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0374
|Açılış
|: 7,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
16:499,4296
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0938
|Açılış
|: 9,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
16:49457,64
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 10,62
|Açılış
|: 457,64
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
458,49
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler16:47
|BFREN
|1.293,60
|71.887.580
|% 10,00
|
|JANTS
|244,20
|112.412.372
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.663,20
|243.655.696
|% 10,00
|
|KONYA
|1.066,00
|79.181.052
|% 10,00
|
|KARTN
|2.834,00
|60.013.035
|% 9,99
|
|KENT
|450,00
|3.796.250
|% -10,00
|
|BASCM
|11,37
|327.797
|% -9,98
|
|MARKA
|6,53
|2.225.076
|% -9,93
|
|KERVN
|1,14
|630.200
|% -9,52
|
|POLTK
|292,00
|6.478.939
|% -9,37
|
|GARAN
|9,11
|4.035.033.377
|% 4,11
|
|KRDMD
|4,89
|1.946.976.869
|% -0,20
|
|THYAO
|11,87
|1.088.388.053
|% 4,12
|
|PETKM
|4,25
|824.796.558
|% 1,43
|
|EKGYO
|2,17
|813.823.038
|% 0,46
|
|GARAN
|9,11
|4.035.033.377
|% 4,11
|
|KRDMD
|4,89
|1.946.976.869
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,17
|813.823.038
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,95
|794.973.760
|% 3,15
|
|GSDHO
|2,34
|513.403.630
|% 7,34
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8568
|7,8630
|% 0,48
|
|Euro
|9,4218
|9,4296
|% 1,00
|
|Sterlin
|10,4655
|10,5180
|% 0,63
|
|Frank
|8,6599
|8,7120
|% 0,97
|
|Riyal
|2,0918
|2,1023
|% 0,55
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|34,32
|
|Altın Gr.
|458
|458
|11,10
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.069
|75,00
|
|Tam
|3.026
|3.102
|85,38
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|41,30
|
|Çeyrek
|734
|750
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,50
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|0,24
|
|B. Petrol
|47,67
|47,67
|-0,21
|