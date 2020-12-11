***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.12.2020 10:55
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892755
BIST
13:531.356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,09
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.358
En Düşük
1.343
13:537,9483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0580
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8772
13:539,6392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0473
|Açılış
|: 9,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,5637
13:53468,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,83
|Açılış
|: 468,67
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler13:53
|DITAS
|38,72
|4.703.318
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|202.683.154
|% 10,00
|
|BRYAT
|326,70
|47.050.663
|% 10,00
|
|SELGD
|4,51
|884.188
|% 10,00
|
|BRSAN
|18,17
|95.852.737
|% 9,99
|
|CASA
|117,90
|390.367
|% -10,00
|
|MTRYO
|2,44
|5.002.337
|% -6,51
|
|RHEAG
|4,14
|12.228.188
|% -6,12
|
|SELEC
|15,49
|63.190.248
|% -5,66
|
|ODAS
|3,67
|916.903.231
|% -5,41
|
|SISE
|7,14
|1.877.005.517
|% -0,28
|
|GARAN
|9,40
|1.347.122.228
|% -1,05
|
|PETKM
|4,83
|1.131.927.690
|% 2,33
|
|TUPRS
|100,50
|1.047.299.061
|% 2,92
|
|DOHOL
|3,13
|981.536.167
|% 2,62
|
|DOHOL
|3,13
|981.536.167
|% 2,62
|
|SISE
|7,14
|1.877.005.517
|% -0,28
|
|ODAS
|3,67
|916.903.231
|% -5,41
|
|PETKM
|4,83
|1.131.927.690
|% 2,33
|
|TSKB
|1,78
|405.810.686
|% -2,73
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9438
|7,9483
|% 0,74
|
|Euro
|9,6318
|9,6392
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,4665
|10,5190
|% 0,03
|
|Frank
|8,9025
|8,9561
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1116
|2,1222
|% 0,65
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-0,99
|
|Altın Gr.
|469
|469
|3,08
|
|Cumhuriyet
|3.117
|3.164
|24,00
|
|Tam
|3.097
|3.177
|24,73
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,96
|
|Çeyrek
|751
|768
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,01
|
|B. Petrol
|50,08
|50,08
|-0,17
|