***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.02.2021 10:52
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PEGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907393
BIST
12:271.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,00
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.544
En Düşük
1.534
12:277,1476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0169
|Açılış
|: 7,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,1443
12:278,5835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0421
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5742
12:27416,77
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -5,30
|Açılış
|: 416,77
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
416,16
BIST En Aktif Hisseler12:27
|UZERB
|78,65
|447.204
|% 10,00
|
|ARMDA
|72,75
|9.631.694
|% 9,98
|
|IZTAR
|25,60
|1.094.272
|% 9,97
|
|ISKPL
|28,48
|22.589.083
|% 9,96
|
|TACTR
|34,90
|1.468.138
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,30
|152.252
|% -8,08
|
|SEKUR
|32,20
|11.344.459
|% -5,29
|
|BTCIM
|9,78
|9.215.258
|% -4,86
|
|GLBMD
|9,20
|3.532.547
|% -4,07
|
|TSGYO
|6,64
|7.554.235
|% -3,63
|
|SISE
|7,78
|760.404.346
|% 2,37
|
|KRDMD
|7,05
|675.523.789
|% 2,47
|
|GARAN
|10,07
|513.800.082
|% -0,30
|
|EKGYO
|2,50
|470.847.072
|% -0,79
|
|DOHOL
|4,11
|312.913.095
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,50
|470.847.072
|% -0,79
|
|PEGYO
|2,63
|311.165.338
|% 0,77
|
|SISE
|7,78
|760.404.346
|% 2,37
|
|YKBNK
|2,96
|287.678.894
|% -1,66
|
|KRDMD
|7,05
|675.523.789
|% 2,47
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1442
|7,1476
|% -0,24
|
|Euro
|8,5789
|8,5835
|% -0,49
|
|Sterlin
|9,6799
|9,7285
|% -0,54
|
|Frank
|7,8924
|7,9400
|% -0,49
|
|Riyal
|1,9001
|1,9096
|% -0,13
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|-18,45
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-5,28
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-44,00
|
|Tam
|2.757
|2.827
|-41,42
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|-20,03
|
|Çeyrek
|668
|684
|-10,02
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,52
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,11
|
|B. Petrol
|58,69
|58,69
|0,00
|