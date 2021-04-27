***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2021 14:45
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PEGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931287
BIST
18:001.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 18,23
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.398
En Düşük
1.382
18:008,2119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0588
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,1743
18:009,9317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0765
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,8884
18:00470,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,54
|Açılış
|: 470,01
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
468,50
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ERBOS
|76,45
|53.193.157
|% 10,00
|
|BAYRK
|12,54
|34.813.854
|% 10,00
|
|LUKSK
|57,75
|5.480.488
|% 10,00
|
|ULUUN
|6,27
|85.907.952
|% 10,00
|
|AVOD
|7,82
|74.886.759
|% 9,99
|
|FRIGO
|37,26
|122.024.941
|% -10,00
|
|DESA
|16,84
|30.478.005
|% -9,99
|
|SODSN
|27,22
|1.063.664
|% -9,99
|
|SONME
|32,68
|3.430.241
|% -9,97
|
|IDGYO
|6,73
|559.450
|% -9,91
|
|SASA
|36,50
|1.478.474.388
|% 4,79
|
|EREGL
|19,49
|1.361.038.061
|% 0,88
|
|THYAO
|11,94
|1.137.064.800
|% 1,79
|
|GARAN
|7,13
|891.758.829
|% -0,14
|
|GWIND
|5,25
|821.835.004
|% -6,58
|
|GWIND
|5,25
|821.835.004
|% -6,58
|
|PEKGY
|1,23
|86.639.575
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|112.045.173
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,00
|51.363.573
|% -0,99
|
|CEMAS
|1,13
|32.367.748
|% -0,88
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2080
|8,2119
|% -0,71
|
|Euro
|9,9200
|9,9317
|% -0,76
|
|Sterlin
|11,3873
|11,4444
|% -0,67
|
|Frank
|8,9587
|9,0127
|% -0,57
|
|Riyal
|2,1824
|2,1934
|% -0,75
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-0,49
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-3,48
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,43
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,59
|65,59
|0,56
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Seans Raporu
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