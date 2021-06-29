***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2021 11:44
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944745
BIST
14:161.355
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -18,58
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.354
14:168,7255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0423
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
14:1610,3879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0177
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
14:16495,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,66
|Açılış
|: 495,40
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
494,75
BIST En Aktif Hisseler14:16
|TKURU
|271,00
|2.925.445
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|KUTPO
|59,75
|396.956.899
|% 9,94
|
|MERKO
|5,45
|13.476.204
|% 9,88
|
|VANGD
|5,81
|5.207.296
|% 9,83
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|5.468.633
|% -9,98
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|TDGYO
|7,13
|4.474.953
|% -8,82
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|THYAO
|13,37
|739.070.763
|% -3,54
|
|GARAN
|8,15
|604.883.146
|% -0,37
|
|KUTPO
|59,75
|396.956.899
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,90
|386.631.290
|% -2,06
|
|KOZAL
|114,50
|258.192.890
|% -1,89
|
|EKGYO
|1,90
|386.631.290
|% -2,06
|
|GARAN
|8,15
|604.883.146
|% -0,37
|
|TSKB
|1,25
|88.621.576
|% -1,57
|
|YKBNK
|2,16
|148.998.310
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,03
|61.262.543
|% 4,04
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7199
|8,7255
|% 0,49
|
|Euro
|10,3844
|10,3879
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,0123
|12,0726
|% -0,11
|
|Frank
|9,4201
|9,4768
|% 0,11
|
|Riyal
|2,3168
|2,3284
|% 0,30
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|-11,96
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|3.282
|3.332
|-24,00
|
|Tam
|3.266
|3.349
|-25,60
|
|Yarım
|1.579
|1.620
|-12,38
|
|Çeyrek
|792
|810
|-6,19
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,87
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,81
|73,81
|-0,33
|
Seans Raporu
14:16
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İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
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14:24XU100
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