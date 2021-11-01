***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2021 17:52
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973490
BIST
18:001.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 13,95
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.539
En Düşük
1.516
18:009,5274
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0622
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,4858
18:0011,0421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0718
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
10,9982
18:00549,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,64
|Açılış
|: 549,39
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,53
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ZRGYO
|2,20
|20.492.318
|% 10,00
|
|RALYH
|7,15
|83.213.233
|% 10,00
|
|LUKSK
|51,65
|28.532.873
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,97
|132.625.984
|% 9,97
|
|ATATP
|47,90
|97.303.534
|% 9,96
|
|NUGYO
|14,04
|39.739.561
|% -10,00
|
|EGSER
|14,27
|48.240.018
|% -9,97
|
|DIRIT
|3,98
|339.802
|% -9,95
|
|AKFGY
|6,09
|78.347.250
|% -9,91
|
|BIOEN
|23,92
|492.445.455
|% -9,19
|
|GARAN
|10,13
|2.605.566.464
|% 2,84
|
|THYAO
|15,29
|1.151.983.733
|% 2,14
|
|SISE
|8,54
|1.063.099.098
|% -1,39
|
|BIMAS
|64,15
|848.049.165
|% 3,22
|
|GUBRF
|69,90
|745.688.394
|% 1,67
|
|GARAN
|10,13
|2.605.566.464
|% 2,84
|
|YKBNK
|2,80
|676.817.981
|% 2,56
|
|EKGYO
|2,02
|373.306.937
|% 2,54
|
|ODAS
|1,43
|185.028.559
|% 2,14
|
|TSKB
|1,33
|168.988.358
|% 3,10
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5215
|9,5277
|% -0,65
|
|Euro
|11,0319
|11,0442
|% -0,63
|
|Sterlin
|12,9986
|13,0638
|% -0,61
|
|Frank
|10,4176
|10,4804
|% -0,10
|
|Riyal
|2,5324
|2,5451
|% -0,64
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|10,06
|
|Altın Gr.
|550
|550
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,00
|
|B. Petrol
|84,70
|84,70
|0,98
|
Seans Raporu
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