***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2021 11:04
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973914
BIST
11:491.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,25
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.537
11:499,5321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0042
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
11:4911,0552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0194
|Açılış
|: 11,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
11:49549,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,70
|Açılış
|: 549,14
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler11:46
|DOBUR
|64,40
|10.198.034
|% 9,99
|
|ERBOS
|122,80
|123.748.991
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|86.512.154
|% 9,91
|
|AYES
|20,50
|51.455
|% 7,33
|
|ZRGYO
|2,36
|71.453.031
|% 7,27
|
|BIOEN
|22,24
|202.425.200
|% -9,96
|
|SERVE
|12,90
|32.250
|% -8,51
|
|MAKTK
|3,35
|12.106.048
|% -8,22
|
|AKFGY
|5,59
|20.630.448
|% -8,21
|
|KRGYO
|6,85
|27.896.762
|% -7,43
|
|GARAN
|10,25
|1.366.301.023
|% 1,18
|
|TSPOR
|5,56
|549.059.919
|% -6,71
|
|THYAO
|15,38
|536.652.611
|% 0,65
|
|SISE
|8,60
|335.873.409
|% 0,82
|
|SASA
|30,58
|311.726.675
|% 1,87
|
|GARAN
|10,25
|1.366.301.023
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,85
|299.953.875
|% 1,79
|
|TSPOR
|5,56
|549.059.919
|% -6,71
|
|MRGYO
|0,99
|63.428.378
|% 4,21
|
|GSRAY
|3,90
|258.775.316
|% -1,76
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5259
|9,5297
|% -0,07
|
|Euro
|11,0394
|11,0475
|% -0,24
|
|Sterlin
|12,9487
|13,0137
|% -0,34
|
|Frank
|10,4025
|10,4652
|% -0,42
|
|Riyal
|2,5278
|2,5405
|% -0,27
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|0,96
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|85,20
|85,20
|0,49
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