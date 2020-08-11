***PEGYO* *BURCE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
11.08.2020 14:45
***PEGYO******BURCE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
BURCELIK 53 12/08/2020
PERA GMYO 89 12/08/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867958
BIST
14:591.102
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 26,87
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
14:597,2496
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -0,0881
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
14:598,5438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0719
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
14:59460,24
En Yüksek
|Değişim
|: -3,81%
|| -18,21
|Açılış
|: 460,24
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
459,83
BIST En Aktif Hisseler14:59
|MEGAP
|3,66
|1.396.345
|% 10,91
|
|MEGAP
|3,66
|1.396.345
|% 10,91
|
|OSTIM
|2,86
|59.769.127
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,84
|860.920
|% 10,00
|
|ALCAR
|94,60
|9.950.177
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|37.470.962
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|8.639.078
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|ASELS
|18,32
|1.424.807.555
|% 1,61
|
|THYAO
|11,30
|1.413.863.566
|% 7,01
|
|SISE
|6,46
|1.171.365.116
|% 8,57
|
|EKGYO
|2,01
|1.008.256.157
|% 1,52
|
|GARAN
|6,91
|939.637.807
|% 5,18
|
|EKGYO
|2,01
|1.008.256.157
|% 1,52
|
|SISE
|6,46
|1.171.365.116
|% 8,57
|
|YKBNK
|2,12
|350.584.953
|% 3,92
|
|AKBNK
|4,94
|713.751.153
|% 3,78
|
|GARAN
|6,91
|939.637.807
|% 5,18
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2467
|7,2496
|% -1,20
|
|Euro
|8,5365
|8,5438
|% -0,83
|
|Sterlin
|9,4703
|9,5178
|% -0,98
|
|Frank
|7,9097
|7,9573
|% -0,90
|
|Riyal
|1,9246
|1,9343
|% -1,34
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|-50,82
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-16,81
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.127
|-136,00
|
|Tam
|3.058
|3.136
|-142,14
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|-68,75
|
|Çeyrek
|741
|759
|-34,38
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|-1,45
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,39
|
|B. Petrol
|45,59
|45,59
|0,60
|