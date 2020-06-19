***PEGYO* *EUKYO* *SKBNK* *SKTAS* *VESTL* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
19.06.2020 09:14
***PEGYO******EUKYO******SKBNK******SKTAS******VESTL******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [EUKYO, PEGYO, SKTAS, SEK, SKBNK, VESTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851923
BIST
10:27114.214
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 1.719,42
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.561
10:276,8590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8607
En Düşük
6,8469
10:277,6902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,6986
En Düşük
7,6749
10:27381,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,89
|Açılış
|: 381,76
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,22
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|3,41
|40.846.120
|% 10,00
|
|TCELL
|17,85
|488.448.236
|% 9,98
|
|UZERB
|5,87
|848.573
|% 9,93
|
|DIRIT
|1,38
|157.722
|% 9,52
|
|KSTUR
|49,98
|13.445
|% 8,18
|
|GLRYH
|13,97
|1.958.580
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|9.038.437
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|149.982
|% -9,96
|
|DENGE
|1,36
|92.079
|% -9,93
|
|DAGHL
|7,89
|308.754
|% -5,51
|
|KRDMD
|3,15
|902.991.895
|% 3,62
|
|TCELL
|17,85
|488.448.236
|% 9,98
|
|GARAN
|8,23
|248.494.327
|% 1,23
|
|TKFEN
|17,40
|222.485.082
|% 6,10
|
|ASELS
|32,66
|218.375.973
|% 0,18
|
|KRDMD
|3,15
|902.991.895
|% 3,62
|
|TSKB
|1,29
|89.702.234
|% 0,78
|
|PETKM
|4,11
|179.748.665
|% 1,73
|
|GARAN
|8,23
|248.494.327
|% 1,23
|
|YKBNK
|2,37
|70.549.406
|% 1,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5034
|8,5460
|% 0,13
|
|Frank
|7,1912
|7,2345
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|8,06
|
|Altın Gr.
|381
|382
|1,70
|
|Cumhuriyet
|2.482
|2.496
|9,60
|
|Tam
|2.547
|2.561
|9,70
|
|Yarım
|1.241
|1.252
|4,80
|
|Çeyrek
|622
|627
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,58
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,04
|
|B. Petrol
|42,27
|42,27
|0,76
|
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