***PEGYO* *GEDIK* *AVOD* *ENKAI* *AVTUR* *GYHOL* *ACSEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
01.06.2020 09:23
nce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847931
BIST
12:10106.930
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 1.409,40
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.113
En Düşük
106.357
12:106,8232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8236
En Düşük
6,7931
12:107,5880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0220
|Açılış
|: 7,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
12:10380,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,65
|Açılış
|: 380,89
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|1.657.091
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|
|PENGD
|4,08
|82.622.976
|% 9,97
|
|MNDRS
|2,34
|66.508.260
|% 9,86
|
|GSDDE
|4,26
|5.431.796
|% 9,79
|
|EKIZ
|7,29
|95.360
|% -10,00
|
|RTALB
|20,44
|2.589.687
|% -9,96
|
|GLRYH
|9,52
|893.395
|% -9,93
|
|TACTR
|4,28
|610.165
|% -9,89
|
|EGCYO
|0,79
|382.152
|% -9,20
|
|THYAO
|12,83
|571.569.091
|% 1,83
|
|EKGYO
|1,56
|460.294.381
|% 6,12
|
|GARAN
|7,94
|448.566.074
|% 1,53
|
|GSRAY
|3,54
|386.931.583
|% 4,42
|
|ASELS
|30,78
|336.864.079
|% 1,99
|
|EKGYO
|1,56
|460.294.381
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,54
|386.931.583
|% 4,42
|
|YKBNK
|2,35
|169.271.957
|% 1,29
|
|CEMAS
|1,20
|85.363.763
|% 4,35
|
|TSKB
|1,14
|77.436.289
|% 3,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4391
|8,4814
|% 0,51
|
|Frank
|7,0852
|7,1279
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8107
|1,8198
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|9,06
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,65
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.495
|21,60
|
|Tam
|2.540
|2.564
|14,60
|
|Yarım
|1.239
|1.251
|10,80
|
|Çeyrek
|620
|627
|5,40
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,21
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,06
|
|B. Petrol
|37,97
|37,97
|0,13
|