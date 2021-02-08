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***PEGYO* *GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

08.02.2021 12:32



***PEGYO******GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinin 89.100.000 TL'den 142.560.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 53.460.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 263.408,725 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Tolun Kudaloğlu 262.908 % 99,81 Gerçek kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908135


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Tam 2.749 2.819 56,41  
Yarım 1.329 1.364 27,28  
Çeyrek 667 682 13,65  
Gümüş.Ons 27,12 27,15 0,29  
Gümüş Gr. 6,19 6,20 0,11  
B. Petrol 60,02 60,02 0,46  
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