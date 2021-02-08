***PEGYO* *GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
08.02.2021 12:32
***PEGYO******GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [PEGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinin 89.100.000 TL'den 142.560.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 53.460.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 263.408,725 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Tolun Kudaloğlu 262.908 % 99,81 Gerçek kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908135
BIST
15:351.523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,57
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.519
15:357,1050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0486
|Açılış
|: 7,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
15:358,5527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0425
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
15:35415,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 4,70
|Açılış
|: 415,65
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
417,25
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler15:33
|JANTS
|552,30
|55.885.654
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|10.965.783
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,92
|5.011.549
|% 9,98
|
|ALMAD
|3,31
|10.599.285
|% 9,97
|
|HATEK
|26,28
|34.113.393
|% 9,96
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|DOHOL
|3,62
|3.145.755.687
|% -9,95
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,62
|3.145.755.687
|% -9,95
|
|KOZAL
|130,90
|1.663.599.840
|% 2,75
|
|ISFIN
|4,49
|1.186.509.953
|% 8,19
|
|ODAS
|4,23
|956.745.458
|% 2,42
|
|GARAN
|9,76
|929.366.069
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,62
|3.145.755.687
|% -9,95
|
|ISFIN
|4,49
|1.186.509.953
|% 8,19
|
|EKGYO
|2,48
|611.033.025
|% 1,22
|
|ODAS
|4,23
|956.745.458
|% 2,42
|
|ALBRK
|2,21
|362.447.713
|% 0,91
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1035
|7,1052
|% 0,69
|
|Euro
|8,5426
|8,5499
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,7063
|9,7550
|% 0,42
|
|Frank
|7,8611
|7,9084
|% 0,58
|
|Riyal
|1,8906
|1,9001
|% 0,81
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|10,80
|
|Altın Gr.
|416
|416
|4,88
|
|Cumhuriyet
|2.765
|2.806
|57,00
|
|Tam
|2.749
|2.819
|56,41
|
|Yarım
|1.329
|1.364
|27,28
|
|Çeyrek
|667
|682
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,15
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,11
|
|B. Petrol
|60,02
|60,02
|0,46
|