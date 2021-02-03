***PEGYO* *GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2021 16:18
***PEGYO******GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 03 – 04 Şubat 2021 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 263.408,725 TL nominal değerli payların tamamının satışı bugün itibarıyla tamamlanmıştır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907233
BIST
16:401.521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,99
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.509
16:407,1709
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0314
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
16:408,6251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0424
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
16:40423,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,41
|Açılış
|: 423,80
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler16:38
|MERKO
|9,02
|149.150.574
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|20.907.229
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,00
|473.818
|% -9,79
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|ALMAD
|2,60
|7.883.190
|% -7,47
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|VERTU
|31,70
|280.851.884
|% -5,93
|
|EKGYO
|2,51
|2.165.984.672
|% 2,03
|
|GARAN
|9,99
|1.346.752.947
|% 3,10
|
|KOZAL
|122,90
|1.090.882.989
|% 1,32
|
|ODAS
|4,13
|921.111.007
|% 2,99
|
|DOHOL
|4,09
|782.754.002
|% -3,08
|
|EKGYO
|2,51
|2.165.984.672
|% 2,03
|
|TSKB
|1,86
|569.754.435
|% 1,09
|
|ODAS
|4,13
|921.111.007
|% 2,99
|
|GSDHO
|2,65
|531.926.677
|% 5,58
|
|DOHOL
|4,09
|782.754.002
|% -3,08
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1675
|7,1709
|% -0,44
|
|Euro
|8,6205
|8,6251
|% -0,49
|
|Sterlin
|9,7504
|9,7993
|% -0,60
|
|Frank
|7,9435
|7,9914
|% -0,56
|
|Riyal
|1,9055
|1,9150
|% -0,46
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|2.815
|2.857
|5,00
|
|Tam
|2.801
|2.872
|4,82
|
|Yarım
|1.354
|1.389
|2,33
|
|Çeyrek
|679
|695
|1,16
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:49FADE
Yüzde 4.07 oranında artışla 9.71 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 988, 451 adet işlem
-
16:48AVOD
Yüzde 5.08 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 784, 267 adet işlem
-
16:47PENGD
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 655, 327 adet işlem
-
16:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 9 artarak (% 0.49 ) 1, 611
-
16:46XU100
Endeks 1, 519 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 22, 490.00 milyon TL de