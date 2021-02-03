***PEGYO* *GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEGYO******GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [PEGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 03 – 04 Şubat 2021 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 263.408,725 TL nominal değerli payların tamamının satışı bugün itibarıyla tamamlanmıştır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907233BIST