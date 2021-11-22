***PEGYO* *GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
22.11.2021 21:25
***PEGYO******GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz Global Yatırım Holding A.Ş.'nin, %100 bağlı ortaklığı Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. ile birlikte, birlikte hareket edenler olarak, Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'deki toplam hissedarlığının %12,36'ya çıkmış olması nedeni ile yapılan açıklamadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
28/10/2021 5.612.743 8.890.827,27 11.964.442 17.576.185 % 8,3919 % 8,3919 % 12,329 % 12,329
22/11/2021 50.000 69.500 17.576.185 17.626.185 % 12,329 % 12,329 % 12,364 % 12,364
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979041
BIST
18:051.755
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 18,15
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.741
18:0511,4697
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,2181
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,4732
En Düşük
10,9592
18:0512,8935
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1858
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,9268
En Düşük
12,3613
18:05663,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -5,09
|Açılış
|: 663,16
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
671,05
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|11,00
|39.294.842
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.601.980
|% 10,00
|
|DITAS
|27,72
|39.665.452
|% 10,00
|
|KONYA
|947,80
|161.389.565
|% 9,99
|
|FENER
|33,02
|247.933.030
|% 9,99
|
|IDEAS
|40,14
|27.518.051
|% -10,00
|
|BASGZ
|12,57
|490.084.017
|% -9,96
|
|MERCN
|11,12
|97.216.800
|% -9,96
|
|SEYKM
|16,22
|26.667.748
|% -9,08
|
|TGSAS
|17,35
|42.084.819
|% -7,47
|
|THYAO
|17,63
|2.592.674.813
|% 3,16
|
|GARAN
|11,94
|1.813.115.681
|% -0,91
|
|SISE
|11,21
|1.522.260.627
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,32
|1.284.647.209
|% 1,71
|
|TSPOR
|9,14
|958.446.441
|% 6,53
|
|ODAS
|1,64
|514.194.931
|% 2,50
|
|YKBNK
|3,54
|940.871.196
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,32
|1.284.647.209
|% 1,71
|
|GARAN
|11,94
|1.813.115.681
|% -0,91
|
|THYAO
|17,63
|2.592.674.813
|% 3,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3994
|11,4697
|% 1,94
|
|Euro
|12,8130
|12,8935
|% 1,46
|
|Sterlin
|15,2815
|15,3581
|% 1,33
|
|Frank
|12,2174
|12,2910
|% 1,23
|
|Riyal
|3,0421
|3,0573
|% 1,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-42,34
|
|Altın Gr.
|664
|664
|-4,24
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|8,88
|8,88
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,59
|79,59
|0,70
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TETMT
Yüzde 9.98 oranında artışla 230.40 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 517 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, TCELL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 93 artarak (% 0.77 ) 1, 554
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, KENT, BMSCH, DOBUR, FENER, KONYA, GESAN, DITAS, GSDHO, SRVGY
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDEAS, MERCN, BASGZ