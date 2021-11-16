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***PEGYO* *IIS* *OZGYO* *INDES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

16.11.2021 09:15
***PEGYO* *IIS* *OZGYO* *INDES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu


***PEGYO******IIS******OZGYO******INDES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )

İlgili Şirketler [INDES, OZGYO, PEGYO]
İlgili Fonlar [IIS]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tariçıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977943


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BIST En Aktif Hisseler12:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ELITE 19,72 90.137.008 % 9,98  
DOBUR 136,00 6.041.120 % 9,94  
DIRIT 4,89 180.236 % 9,89  
DOAS 46,40 101.103.988 % 9,18  
ESCAR 24,96 25.401.888 % 8,33  
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12:08 Alış Satış %  
Dolar 10,1728 10,1735 % 1,15  
Euro 11,5628 11,5708 % 1,18  
Sterlin 13,6476 13,7160 % 1,50  
Frank 10,9347 11,0005 % 1,02  
Riyal 2,7027 2,7163 % 1,07  
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12:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.873 1.873 9,61  
Altın Gr. 612 612 9,65  
Cumhuriyet 4.045 4.104 77,00  
Tam 4.029 4.130 82,71  
Yarım 1.947 1.998 40,01  
Çeyrek 977 999 20,01  
Gümüş.Ons 25,18 25,22 0,11  
Gümüş Gr. 8,23 8,24 0,12  
B. Petrol 82,53 82,53 0,48  
Seans Raporu 12:08
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