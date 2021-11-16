***PEGYO* *IIS* *OZGYO* *INDES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
16.11.2021 09:15
***PEGYO******IIS******OZGYO******INDES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [INDES, OZGYO, PEGYO]
İlgili Fonlar [IIS]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tariçıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977943
BIST
12:081.707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,84
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.701
12:0810,1735
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1157
|Açılış
|: 10,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2165
En Düşük
10,0421
12:0811,5708
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1347
|Açılış
|: 11,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6239
En Düşük
11,4245
12:08613,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 10,40
|Açılış
|: 613,08
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
613,09
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler12:08
|ELITE
|19,72
|90.137.008
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|6.041.120
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|180.236
|% 9,89
|
|DOAS
|46,40
|101.103.988
|% 9,18
|
|ESCAR
|24,96
|25.401.888
|% 8,33
|
|NUGYO
|9,90
|6.122.216
|% -9,34
|
|OYLUM
|8,09
|7.784.572
|% -7,65
|
|HEDEF
|3,40
|14.179.918
|% -5,29
|
|GRNYO
|2,48
|1.469.881
|% -4,98
|
|GARFA
|13,17
|2.166.712
|% -4,57
|
|GARAN
|12,31
|1.740.982.328
|% 5,85
|
|AKBNK
|7,21
|1.592.809.342
|% 3,44
|
|YKBNK
|3,45
|1.512.912.326
|% 1,77
|
|PETKM
|7,89
|1.249.736.191
|% -0,50
|
|ISCTR
|7,05
|917.442.102
|% 0,86
|
|YKBNK
|3,45
|1.512.912.326
|% 1,77
|
|SKBNK
|1,19
|312.236.706
|% -4,03
|
|AKBNK
|7,21
|1.592.809.342
|% 3,44
|
|PETKM
|7,89
|1.249.736.191
|% -0,50
|
|TSKB
|1,65
|237.999.101
|% -4,07
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1728
|10,1735
|% 1,15
|
|Euro
|11,5628
|11,5708
|% 1,18
|
|Sterlin
|13,6476
|13,7160
|% 1,50
|
|Frank
|10,9347
|11,0005
|% 1,02
|
|Riyal
|2,7027
|2,7163
|% 1,07
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|9,61
|
|Altın Gr.
|612
|612
|9,65
|
|Cumhuriyet
|4.045
|4.104
|77,00
|
|Tam
|4.029
|4.130
|82,71
|
|Yarım
|1.947
|1.998
|40,01
|
|Çeyrek
|977
|999
|20,01
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|8,23
|8,24
|0,12
|
|B. Petrol
|82,53
|82,53
|0,48
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:20BASGZ
Yüzde 7.23 oranında artışla 15.28 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 105, 187 adet işlem
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12:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 62 artarak (% 0.57 ) 1, 870
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12:19XU100
Endeks 1, 708 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 15, 867.00 milyon TL de
-
12:19PRKAB
Yüzde 8.16 oranında artışla 42.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 830, 927 adet işlem
-
12:17DOAS
Yüzde 8.19 oranında artışla 45.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 132, 625 adet işlem