***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
29.06.2020 08:51
***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [PEGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853215
BIST
11:35114.912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 243,59
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
115.099
En Düşük
114.432
11:356,8559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8453
11:357,7179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0243
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7251
En Düşük
7,6775
11:35390,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,65
|Açılış
|: 390,03
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,48
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|2,75
|147.463.007
|% 10,00
|
|VERUS
|26,40
|5.102.856
|% 10,00
|
|PRKAB
|4,76
|43.348.184
|% 9,93
|
|VERTU
|5,55
|3.965.686
|% 9,90
|
|ANELE
|4,89
|14.020.176
|% 9,89
|
|HALKS
|3,60
|286.402
|% -7,22
|
|SALIX
|11,23
|5.345
|% -6,03
|
|AKSUE
|10,75
|9.470.437
|% -5,95
|
|ORGE
|6,59
|58.905.900
|% -5,45
|
|AYEN
|5,07
|98.307.609
|% -4,88
|
|ODAS
|2,47
|608.470.004
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,92
|305.236.756
|% 1,59
|
|TSPOR
|7,79
|234.226.705
|% -4,53
|
|ISFIN
|4,18
|195.938.101
|% 0,24
|
|HALKB
|6,36
|193.909.890
|% 0,95
|
|ODAS
|2,47
|608.470.004
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,92
|305.236.756
|% 1,59
|
|CEMAS
|1,46
|154.802.173
|% 2,82
|
|KARSN
|2,82
|183.528.874
|% 2,55
|
|BJKAS
|2,75
|147.463.007
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4334
|8,4757
|% 0,01
|
|Frank
|7,2106
|7,2541
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8215
|1,8306
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-1,09
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.547
|6,30
|
|Tam
|2.600
|2.613
|6,50
|
|Yarım
|1.263
|1.278
|3,10
|
|Çeyrek
|632
|640
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,86
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,00
|
|B. Petrol
|40,24
|40,24
|-0,69
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:48SAMAT
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 068, 620 adet işlem
-
11:46DOGUB
Yüzde 9.72 oranında artışla 2.71 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 056, 188 adet işlem
-
11:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -59, 25 kaybederek (% -0.04 ) 132, 555
-
11:45
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle SKTAS, GEDIZ, BJKAS
-
11:45XU100
Endeks 114, 800 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 4, 446.00 milyon TL de