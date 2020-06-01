***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.06.2020 16:03
***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PEGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848103
BIST
17:18107.208
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 1.687,44
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.251
En Düşük
106.357
17:186,8222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8269
En Düşük
6,7931
17:187,5948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0288
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6054
En Düşük
7,5388
17:18380,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,30
|Açılış
|: 380,54
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.381.501
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|252.565
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.632.903
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|CMENT
|26,48
|7.296.463
|% -7,15
|
|AYCES
|25,40
|552.448
|% -6,20
|
|CMBTN
|70,00
|2.989.665
|% -4,31
|
|AVTUR
|2,05
|4.563.158
|% -4,21
|
|GARAN
|7,97
|1.011.200.080
|% 1,92
|
|ASELS
|31,22
|1.005.219.692
|% 3,45
|
|THYAO
|12,81
|823.336.430
|% 1,67
|
|GSRAY
|3,64
|683.731.118
|% 7,37
|
|EKGYO
|1,60
|650.560.234
|% 8,84
|
|EKGYO
|1,60
|650.560.234
|% 8,84
|
|GSRAY
|3,64
|683.731.118
|% 7,37
|
|YKBNK
|2,36
|348.392.561
|% 1,72
|
|ODAS
|2,03
|268.884.024
|% 4,64
|
|GUSGR
|3,49
|443.235.095
|% 3,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4665
|8,5090
|% 0,84
|
|Frank
|7,0710
|7,1136
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8123
|1,8214
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|4,89
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.506
|32,60
|
|Tam
|2.539
|2.579
|29,40
|
|Yarım
|1.239
|1.263
|22,10
|
|Çeyrek
|620
|629
|8,30
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,20
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|3,99
|0,07
|
|B. Petrol
|37,88
|37,88
|0,04
|