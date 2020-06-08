***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.06.2020 09:19
***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PEGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849765
BIST
11:08110.793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 771,47
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
110.934
En Düşük
110.157
11:086,7786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0133
|Açılış
|: 6,8060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7823
En Düşük
6,7485
11:087,6689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0377
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
11:08369,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,06
|Açılış
|: 369,86
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
369,92
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|46.450.547
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|1.428.751
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.496.807
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|989.341
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|23.347.094
|% 9,97
|
|CASA
|20,78
|57.332
|% -9,97
|
|SODSN
|11,71
|32.378
|% -9,85
|
|ATSYH
|1,60
|13.280
|% -9,09
|
|KPHOL
|3,17
|22.190
|% -8,12
|
|EKIZ
|6,15
|664.095
|% -8,07
|
|GARAN
|8,40
|449.937.788
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,73
|362.242.149
|% 5,49
|
|THYAO
|12,82
|297.069.313
|% 0,79
|
|GSRAY
|3,64
|237.161.014
|% 4,30
|
|TUPRS
|91,00
|215.489.017
|% 1,85
|
|EKGYO
|1,73
|362.242.149
|% 5,49
|
|GSRAY
|3,64
|237.161.014
|% 4,30
|
|GARAN
|8,40
|449.937.788
|% 1,33
|
|GSDHO
|1,83
|63.819.032
|% 1,67
|
|IHLAS
|0,74
|24.856.702
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5750
|8,6180
|% 0,36
|
|Frank
|7,0150
|7,0573
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8006
|1,8096
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|10,11
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,86
|
|Cumhuriyet
|2.400
|2.433
|-14,90
|
|Tam
|2.470
|2.511
|-8,00
|
|Yarım
|1.205
|1.220
|-9,40
|
|Çeyrek
|603
|610
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,07
|
|B. Petrol
|42,84
|42,84
|0,54
|