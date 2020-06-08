***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.06.2020 16:14
***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PEGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849882
BIST
16:07110.704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 682,16
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
16:076,7939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0286
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7944
En Düşük
6,7485
16:077,6783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0471
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
16:07369,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,59
|Açılış
|: 369,39
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|47.582.949
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.319.619
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.849.974
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.292.864
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|25.767.614
|% 9,97
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|KRGYO
|3,44
|86.913.449
|% -9,47
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|DOBUR
|12,18
|899.621
|% -4,69
|
|GARAN
|8,33
|1.000.742.276
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,76
|687.914.251
|% 7,32
|
|THYAO
|12,79
|563.229.748
|% 0,55
|
|GSRAY
|3,67
|475.439.834
|% 5,16
|
|ASELS
|32,06
|450.442.910
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,76
|687.914.251
|% 7,32
|
|GSRAY
|3,67
|475.439.834
|% 5,16
|
|GARAN
|8,33
|1.000.742.276
|% 0,48
|
|PETKM
|3,84
|414.317.965
|% 1,86
|
|IHLGM
|1,36
|128.019.841
|% 3,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5832
|8,6263
|% 0,45
|
|Frank
|7,0531
|7,0956
|% 0,74
|
|Riyal
|1,8046
|1,8136
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.690
|4,38
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,81
|
|Cumhuriyet
|2.396
|2.427
|-20,00
|
|Tam
|2.467
|2.495
|-23,90
|
|Yarım
|1.204
|1.217
|-11,90
|
|Çeyrek
|602
|609
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,06
|
|B. Petrol
|41,77
|41,77
|-0,53
|
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