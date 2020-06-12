***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.06.2020 12:24
***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PEGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850918
BIST
13:41109.264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 108,60
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
109.458
En Düşük
107.833
13:416,8317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0077
|Açılış
|: 6,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
13:417,7233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0078
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
13:41381,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,39
|Açılış
|: 381,41
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|12,98
|24.958.535
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|55.479.914
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.181,60
|1.408.818
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|8.664
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,61
|2.751.497
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,81
|72.168
|% -10,00
|
|YONGA
|29,06
|197.230
|% -9,98
|
|EGCYO
|1,63
|979.737
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|751.004
|% -9,94
|
|EGCYH
|0,96
|1.127.651
|% -9,43
|
|ASELS
|32,32
|657.551.292
|% 0,25
|
|GARAN
|8,13
|505.634.665
|% -0,37
|
|ECILC
|5,96
|459.668.608
|% 4,38
|
|EKGYO
|1,95
|392.319.285
|% 0,52
|
|PETKM
|3,94
|332.561.978
|% 0,25
|
|EKGYO
|1,95
|392.319.285
|% 0,52
|
|TSKB
|1,29
|237.585.841
|% 4,03
|
|IHLGM
|1,58
|281.129.462
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,74
|74.401.684
|% 1,37
|
|YYAPI
|0,98
|88.446.603
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6018
|8,6450
|% 0,07
|
|Frank
|7,1889
|7,2322
|% -0,38
|
|Riyal
|1,8160
|1,8251
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|9,14
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,58
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.493
|7,40
|
|Tam
|2.540
|2.562
|7,60
|
|Yarım
|1.240
|1.250
|3,70
|
|Çeyrek
|620
|626
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|38,61
|38,61
|0,06
|