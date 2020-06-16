***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.06.2020 17:35
***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PEGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851417
BIST
17:42111.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 2.020,59
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.875
En Düşük
110.706
17:426,8490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0192
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8507
En Düşük
6,7909
17:427,6981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0306
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
17:42378,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 378,43
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,21
|14.539.957
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.329.194
|% 10,00
|
|ICBCT
|5,83
|199.243.059
|% 10,00
|
|VKFYO
|2,97
|22.220.051
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|74.572.349
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|307.282
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|560.865
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|1.095.256
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|785.482
|% -9,20
|
|DAGHL
|10,10
|5.878.833
|% -6,48
|
|ASELS
|32,60
|1.160.358.081
|% 1,94
|
|GARAN
|8,25
|1.125.274.460
|% 2,36
|
|ODAS
|2,21
|861.504.772
|% 8,33
|
|ISFIN
|4,03
|754.257.286
|% 2,54
|
|TCELL
|14,95
|745.557.658
|% 3,53
|
|ODAS
|2,21
|861.504.772
|% 8,33
|
|EKGYO
|1,95
|627.700.874
|% 2,09
|
|KARSN
|2,35
|551.698.193
|% 5,38
|
|IEYHO
|0,90
|195.522.191
|% 9,76
|
|GSRAY
|3,31
|690.243.265
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6010
|8,6442
|% 0,32
|
|Frank
|7,1678
|7,2110
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8192
|1,8284
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-0,11
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,40
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.480
|-3,60
|
|Tam
|2.529
|2.548
|-3,70
|
|Yarım
|1.232
|1.244
|-1,80
|
|Çeyrek
|618
|623
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,45
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|0,03
|
Seans Raporu
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17:51XU030
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Yüzde 8.36 oranında artışla 7.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 185, 513 adet işlem
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17:49VKFYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.97 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 760, 410 adet işlem