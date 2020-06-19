***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.06.2020 13:23
***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PEGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851997
BIST
14:07113.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 1.025,83
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.190
14:076,8581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8469
14:077,6863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,6986
En Düşük
7,6749
14:07381,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,74
|Açılış
|: 381,61
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,22
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|SEYKM
|9,54
|42.163.503
|% 3,81
|
|POLTK
|128,50
|65.717
|% 2,64
|
|MAVI
|48,56
|27.719.147
|% 2,53
|
|DOKTA
|25,48
|10.638.482
|% 2,33
|
|FORMT
|3,36
|1.530.678
|% 1,51
|
|BAYRK
|8,34
|27.528.280
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,27
|1.169.410
|% -9,93
|
|SAFKR
|4,70
|6.682.040
|% -6,93
|
|HUBVC
|21,32
|39.028.684
|% -4,22
|
|MSGYO
|2,50
|10.550.246
|% -4,21
|
|MTRYO
|2,46
|49.978.732
|% -3,15
|
|SOKM
|12,93
|44.805.964
|% -1,07
|
|HUBVC
|21,32
|39.028.684
|% -4,22
|
|OYAKC
|6,09
|38.303.257
|% -0,33
|
|MAVI
|48,56
|27.719.147
|% 2,53
|
|MTRYO
|2,46
|49.978.732
|% -3,15
|
|OYAKC
|6,09
|38.303.257
|% -0,33
|
|SOKM
|12,93
|44.805.964
|% -1,07
|
|BAYRK
|8,34
|27.528.280
|% -9,94
|
|HUBVC
|21,32
|39.028.684
|% -4,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4638
|8,5063
|% -0,33
|
|Frank
|7,1834
|7,2266
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8225
|1,8317
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|8,22
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,84
|
|Cumhuriyet
|2.483
|2.496
|10,00
|
|Tam
|2.548
|2.560
|8,30
|
|Yarım
|1.242
|1.252
|5,00
|
|Çeyrek
|623
|627
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,55
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,03
|
|B. Petrol
|42,38
|42,38
|0,87
|