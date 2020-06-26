***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.06.2020 13:15
***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PEGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853086
BIST
14:34115.246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 1.107,38
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.928
14:346,8566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8586
En Düşük
6,8444
14:347,6907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6816
14:34388,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,16
|Açılış
|: 388,87
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|80.063.040
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,42
|1.448.417
|% 9,92
|
|SARKY
|6,90
|29.250.335
|% 9,87
|
|VKFYO
|2,73
|3.813.812
|% 9,64
|
|TACTR
|6,09
|438.527
|% 9,14
|
|HALKS
|3,76
|1.544.046
|% -9,62
|
|YKGYO
|3,94
|59.345.917
|% -6,64
|
|LUKSK
|14,86
|1.310.415
|% -6,31
|
|GUBRF
|26,10
|194.739.837
|% -6,12
|
|YONGA
|25,50
|155.510
|% -4,14
|
|ISFIN
|4,22
|851.663.286
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,06
|495.947.979
|% 1,66
|
|KARSN
|2,80
|490.735.050
|% 2,56
|
|IHLGM
|1,64
|472.819.842
|% 1,86
|
|GARAN
|8,28
|347.355.027
|% 0,73
|
|IHLGM
|1,64
|472.819.842
|% 1,86
|
|ISFIN
|4,22
|851.663.286
|% 4,46
|
|KARSN
|2,80
|490.735.050
|% 2,56
|
|KRDMD
|3,06
|495.947.979
|% 1,66
|
|ODAS
|2,33
|344.184.501
|% 2,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4676
|8,5100
|% -0,23
|
|Frank
|7,2020
|7,2454
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|0,79
|
|Altın Gr.
|388
|389
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|2.578
|2.617
|-1,00
|
|Tam
|2.592
|2.602
|-4,50
|
|Yarım
|1.259
|1.273
|-2,20
|
|Çeyrek
|629
|637
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,90
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,01
|
|B. Petrol
|41,59
|41,59
|0,54
|
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