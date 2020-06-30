***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.06.2020 09:06
***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853392
BIST
11:52116.309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 466,39
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
11:526,8556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,8610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
11:527,6894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0181
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6807
11:52390,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,14
|Açılış
|: 390,57
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,05
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|13.646.676
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.533.059
|% 10,00
|
|NATEN
|21,22
|9.198.509
|% 9,95
|
|PRKAB
|5,23
|10.255.836
|% 9,87
|
|CEOEM
|4,15
|50.550.428
|% 9,79
|
|CASA
|20,50
|8.200
|% -8,89
|
|KSTUR
|52,40
|3.092
|% -8,47
|
|TSPOR
|7,05
|315.601.072
|% -7,11
|
|GLBMD
|4,56
|3.880.047
|% -5,39
|
|DAGI
|5,74
|3.244.207
|% -4,65
|
|KRDMD
|3,15
|663.534.088
|% 0,96
|
|GARAN
|8,53
|487.374.092
|% 0,00
|
|ASELS
|32,52
|420.871.510
|% 1,43
|
|TSPOR
|7,05
|315.601.072
|% -7,11
|
|AKBNK
|6,11
|258.904.132
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,15
|663.534.088
|% 0,96
|
|IHLGM
|1,67
|227.951.004
|% 3,73
|
|EKGYO
|1,95
|234.512.590
|% 1,56
|
|ADESE
|1,94
|199.676.213
|% 6,01
|
|TSKB
|1,31
|107.411.239
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3905
|8,4325
|% -0,19
|
|Frank
|7,1752
|7,2185
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8218
|1,8310
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,86
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.548
|-2,70
|
|Tam
|2.603
|2.615
|-2,80
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|-1,40
|
|Çeyrek
|632
|640
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,61
|41,61
|-0,26
|