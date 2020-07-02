***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.07.2020 13:43
***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PEGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854023
BIST
15:00116.717
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 1.401,86
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.845
En Düşük
115.746
15:006,8560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0090
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8564
En Düşük
6,8420
15:007,7418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0360
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
15:00390,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,87
|Açılış
|: 390,83
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|621,60
|5.002.081
|% 10,00
|
|OZGYO
|2,31
|151.459.008
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|91.823.279
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.217.467
|% 9,99
|
|NIBAS
|11,57
|9.661.002
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,18
|3.709.159
|% -4,43
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|AKMGY
|38,52
|12.424.457
|% -3,51
|
|GARAN
|8,35
|892.086.164
|% 0,60
|
|SISE
|5,90
|629.560.336
|% 5,92
|
|THYAO
|12,28
|592.867.023
|% -0,16
|
|EKGYO
|2,06
|572.828.464
|% 1,98
|
|KRDMD
|3,25
|551.263.562
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,06
|572.828.464
|% 1,98
|
|IEYHO
|1,02
|236.894.615
|% 9,68
|
|ALBRK
|1,76
|330.299.485
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,25
|551.263.562
|% 0,62
|
|CEMAS
|1,67
|270.767.998
|% 9,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5560
|8,5989
|% 0,45
|
|Frank
|7,2379
|7,2815
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|3,31
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,94
|
|Cumhuriyet
|2.532
|2.551
|4,60
|
|Tam
|2.606
|2.618
|4,70
|
|Yarım
|1.266
|1.281
|2,20
|
|Çeyrek
|633
|641
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,02
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,37
|42,37
|0,34
|