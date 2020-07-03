***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.07.2020 16:20
***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PEGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854401
BIST
16:13115.722
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -1.185,54
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.580
16:136,8700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0172
|Açılış
|: 6,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
16:137,7201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0165
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
16:13392,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,79
|Açılış
|: 392,12
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.430,00
|1.489.839
|% 10,00
|
|KUTPO
|38,84
|44.070.843
|% 9,97
|
|DOBUR
|14,60
|2.467.267
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|51.396.624
|% 9,92
|
|ORMA
|5,90
|382.886
|% 9,87
|
|CMBTN
|64,20
|20.643.428
|% -7,82
|
|EGCYO
|1,24
|351.840
|% -7,46
|
|KRDMA
|4,70
|28.234.084
|% -6,75
|
|BMELK
|5,51
|285.614
|% -6,61
|
|EKIZ
|9,55
|854.075
|% -5,54
|
|THYAO
|11,93
|813.141.580
|% -2,69
|
|KARSN
|3,45
|740.369.888
|% 4,55
|
|GARAN
|8,21
|647.336.073
|% -1,79
|
|ODAS
|2,62
|634.570.509
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,15
|579.100.192
|% -2,78
|
|SKBNK
|1,57
|471.485.452
|% 4,67
|
|IEYHO
|1,03
|319.281.740
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,03
|574.446.322
|% -1,93
|
|ALBRK
|1,78
|451.008.705
|% 1,14
|
|ODAS
|2,62
|634.570.509
|% 2,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5305
|8,5733
|% 0,13
|
|Frank
|7,2289
|7,2725
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8257
|1,8348
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|0,30
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,77
|
|Cumhuriyet
|2.601
|2.640
|6,00
|
|Tam
|2.615
|2.626
|5,30
|
|Yarım
|1.270
|1.285
|2,50
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,56
|42,56
|-0,58
|
Seans Raporu
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16:26CMENT
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