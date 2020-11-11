***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.11.2020 09:08
***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PEGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tina Alharal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887887
BIST
11:561.254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 11,08
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.256
En Düşük
1.248
11:568,0853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0707
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
8,0763
11:569,5433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0910
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,5284
11:56489,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,67
|Açılış
|: 489,37
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
488,10
BIST En Aktif Hisseler11:56
|KLGYO
|2,68
|52.090.401
|% 31,81
|
|BFREN
|1.041,70
|52.810.594
|% 10,00
|
|ALCAR
|169,40
|52.306.603
|% 10,00
|
|MARTI
|3,19
|25.732.435
|% 10,00
|
|ETILR
|4,51
|182.267
|% 10,00
|
|KERVN
|0,78
|476.045
|% -9,30
|
|BALAT
|6,85
|141.254
|% -8,91
|
|MERKO
|12,00
|5.446.164
|% -6,90
|
|DAGHL
|17,00
|587.503
|% -5,40
|
|BLCYT
|6,87
|21.664.866
|% -4,45
|
|KRDMD
|3,97
|1.289.832.576
|% 6,43
|
|THYAO
|11,34
|1.071.364.428
|% -1,39
|
|GARAN
|7,85
|917.037.257
|% 1,16
|
|TCELL
|15,54
|576.891.740
|% 1,04
|
|ASELS
|18,40
|531.881.626
|% 2,05
|
|KRDMD
|3,97
|1.289.832.576
|% 6,43
|
|YKBNK
|2,60
|324.690.154
|% 1,96
|
|GARAN
|7,85
|917.037.257
|% 1,16
|
|ODAS
|3,72
|412.418.336
|% 1,36
|
|THYAO
|11,34
|1.071.364.428
|% -1,39
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0772
|8,0853
|% -0,87
|
|Euro
|9,5299
|9,5433
|% -0,94
|
|Sterlin
|10,7305
|10,7843
|% -0,38
|
|Frank
|8,8041
|8,8571
|% -0,76
|
|Riyal
|2,1548
|2,1656
|% -0,59
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.878
|4,67
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|3.261
|3.310
|-35,00
|
|Tam
|3.244
|3.328
|-36,02
|
|Yarım
|1.568
|1.610
|-17,43
|
|Çeyrek
|786
|805
|-8,71
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|44,53
|44,53
|0,92
|
Seans Raporu
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