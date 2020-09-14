Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

14.09.2020 20:32
GÜNCEL HABERLER



***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

İlgili Şirketler [PEGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket, PEGYO) pay piyasasında 10.08.2020-11.09.2020 döneminde meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki "#EymBorsa Duyuru Grubu" adlı grup üzerinden, PEGYO payının fiyatı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Ayhan ÖZTÜRK adlı şahıs ile aşağıdaki tabloda yer verilen şahıslar tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) "Piyasa dolandırıcılığı" başlıklı 107 nci maddesinin 2 nci fıkrasında sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen gerçek ve tüzel kişiler hakkında 15.09.2020 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Ad Soyad  MKK Sicil No
Ayhan ÖZTÜRK  12458535
Yediler Grup Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 45183985
Meltem AKSAKAL 43345967
Mehmet Ersin HATIR 12525297
Hatice AKSAKAL 28552638
Neriman ÖZTÜRK 39514517
Bu çerçevede, paylara ilişkin olarak sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yapılan telkinlerin ve yatırım tavsiyelerinin, belirli bir grup tarafından gerçekleştirilen piyasayı dolandırıcı işlemlere hizmet etme amacını taşıyabileceği, "#EymBorsa Duyuru Grubu" ve benzeri sosyal medya gruplarına dâhil olan yatırımcıların, bu grupları yönlendiren kişiler tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği hususunun yatırımcılara bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmektedir
Karar 2020/56 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875024


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.107
Değişim :  0,42% |  4,59
Açılış :  1.105  
Önceki Kapanış :  1.103  
En Yüksek
1.110 En Düşük
1.103
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FADE 6,16 12.311.374 % 10,00  
MMCAS 4,84 4.332.006 % 10,00  
ARMDA 64,90 14.508.501 % 10,00  
EGGUB 113,30 30.563.983 % 10,00  
PETUN 21,56 124.888.101 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4915 7,4955 % 0,31  
Euro 8,8862 8,8956 % 0,47  
Sterlin 9,6201 9,6684 % 0,91  
Frank 8,2295 8,2791 % 0,50  
Riyal 1,9935 2,0035 % 0,37  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.955 1.956 14,90  
Altın Gr. 471 471 4,75  
Cumhuriyet 3.126 3.173 28,00  
Tam 3.111 3.188 25,51  
Yarım 1.504 1.542 12,34  
Çeyrek 754 771 6,17  
Gümüş.Ons 27,13 27,16 0,43  
Gümüş Gr. 6,52 6,54 0,11  
B. Petrol 39,74 39,74 -0,09  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru