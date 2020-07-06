***PEGYO* *MARTI* *GEREL* *DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
06.07.2020 09:08
***PEGYO******MARTI******GEREL******DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [DOGUB, GEREL, PEGYO, MARTI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854724
BIST
11:53117.800
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 2.051,44
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
11:536,8648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0051
|Açılış
|: 6,8760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8662
En Düşük
6,8420
11:537,7554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0275
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7631
En Düşük
7,7068
11:53391,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,20
|Açılış
|: 391,94
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.515.486
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|1.937.517
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|182.603
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|24.560.698
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,81
|9.019.008
|% 9,82
|
|AYES
|3,69
|15.524
|% -10,00
|
|BMELK
|5,63
|205.101
|% -9,92
|
|BASCM
|4,02
|48.240
|% -7,59
|
|KRDMA
|4,46
|8.522.932
|% -7,08
|
|SNKRN
|3,03
|244.557
|% -7,06
|
|SISE
|6,03
|530.803.114
|% 5,05
|
|IHLGM
|1,80
|420.564.456
|% 7,14
|
|TKFEN
|17,28
|364.130.818
|% 2,73
|
|GARAN
|8,33
|330.293.875
|% 1,34
|
|THYAO
|11,97
|312.417.625
|% 0,42
|
|IHLGM
|1,80
|420.564.456
|% 7,14
|
|IHLAS
|0,92
|121.318.524
|% 4,55
|
|ALBRK
|1,87
|214.987.718
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,07
|206.113.014
|% 1,47
|
|SKBNK
|1,64
|153.522.733
|% 2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5329
|8,5757
|% -0,06
|
|Frank
|7,2492
|7,2929
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8232
|1,8324
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|2,11
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.561
|6,70
|
|Tam
|2.616
|2.628
|6,90
|
|Yarım
|1.271
|1.285
|3,30
|
|Çeyrek
|635
|644
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,21
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|0,04
|
|B. Petrol
|43,51
|43,51
|0,71
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2135, 1 artarak (% 1.62 ) 134, 181
-
12:05XU100
Endeks 117, 817 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 79 üstünde . İşlem hacmi 7, 367.00 milyon TL de
-
12:05EUYO
Yüzde 5.95 oranında artışla 1.96 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 325, 600 adet işlem
-
12:04LIDFA
Yüzde 4.83 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 616, 825 adet işlem
-
12:03ZOREN
Yüzde 6.73 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 122, 879 adet işlem