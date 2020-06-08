***PEGYO* *MEP* *ATLAS* *IHEVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
08.06.2020 09:27
***PEGYO******MEP******ATLAS******IHEVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [MEP, IHEVA, PEGYO, ATLAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849766
BIST
11:06110.909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 886,89
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
110.934
En Düşük
110.157
11:066,7792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0139
|Açılış
|: 6,8060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7823
En Düşük
6,7485
11:067,6699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0387
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
11:06369,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,06
|Açılış
|: 369,86
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
369,92
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|34,54
|1.364.679
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|46.385.587
|% 10,00
|
|LUKSK
|14,88
|989.341
|% 9,98
|
|RTALB
|20,60
|6.493.285
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|23.269.568
|% 9,97
|
|CASA
|20,78
|57.332
|% -9,97
|
|SODSN
|11,71
|32.378
|% -9,85
|
|ATSYH
|1,60
|13.280
|% -9,09
|
|KPHOL
|3,17
|22.190
|% -8,12
|
|EKIZ
|6,15
|664.095
|% -8,07
|
|GARAN
|8,39
|411.983.210
|% 1,21
|
|EKGYO
|1,73
|361.940.226
|% 5,49
|
|THYAO
|12,81
|293.726.409
|% 0,71
|
|GSRAY
|3,64
|234.609.851
|% 4,30
|
|TUPRS
|90,80
|213.620.042
|% 1,62
|
|EKGYO
|1,73
|361.940.226
|% 5,49
|
|GSRAY
|3,64
|234.609.851
|% 4,30
|
|GARAN
|8,39
|411.983.210
|% 1,21
|
|GSDHO
|1,83
|63.744.209
|% 1,67
|
|PETKM
|3,80
|125.943.968
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5721
|8,6151
|% 0,32
|
|Frank
|7,0151
|7,0574
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8006
|1,8096
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|10,54
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,88
|
|Cumhuriyet
|2.399
|2.434
|-13,80
|
|Tam
|2.469
|2.512
|-6,90
|
|Yarım
|1.205
|1.221
|-8,80
|
|Çeyrek
|602
|610
|-4,40
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,06
|
|B. Petrol
|42,89
|42,89
|0,59
|