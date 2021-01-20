***PEGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
20.01.2021 09:18
***PEGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [PEGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 'nin 18.01.2021 tarihinde başlayan % 60 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 01.02.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903386
BIST
10:521.561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,21
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.558
10:527,4530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0117
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4815
En Düşük
7,4269
10:529,0612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0038
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0885
En Düşük
9,0308
10:52444,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,69
|Açılış
|: 444,39
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
444,69
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler10:52
|INTEM
|66,55
|9.327.239
|% 10,00
|
|KSTUR
|220,00
|173.800
|% 10,00
|
|MERIT
|158,50
|1.757.607
|% 9,99
|
|UFUK
|19,96
|449.659
|% 9,97
|
|COSMO
|15,12
|731.112
|% 9,96
|
|UZERB
|78,40
|124.499
|% -9,99
|
|PSDTC
|37,04
|10.572.819
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|10.572.819
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|10.572.819
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|10.572.819
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,91
|421.907.660
|% 1,82
|
|KARSN
|4,33
|375.489.197
|% 5,10
|
|SISE
|7,97
|356.480.516
|% 0,38
|
|KRDMD
|7,15
|319.816.612
|% 0,70
|
|MGROS
|48,46
|297.547.057
|% 3,77
|
|DOHOL
|3,91
|421.907.660
|% 1,82
|
|TSKB
|1,92
|197.483.361
|% 2,13
|
|KARSN
|4,33
|375.489.197
|% 5,10
|
|YYAPI
|2,83
|187.871.902
|% 0,71
|
|SKBNK
|1,59
|99.607.307
|% 0,00
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4472
|7,4530
|% -0,16
|
|Euro
|9,0550
|9,0612
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,1473
|10,1982
|% 0,01
|
|Frank
|8,3632
|8,4136
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9798
|1,9898
|% -0,21
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|15,45
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,69
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,96
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,23
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,08
|
|B. Petrol
|56,27
|56,27
|0,37
|
Seans Raporu
10:52
daha fazla
-
11:08POLTK
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 520.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 088 adet işlem
-
11:07FENER
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 39.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 644, 381 adet işlem
-
11:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 15 kaybederek (% -0.25 ) 1, 686
-
11:06
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, DOHOL, TSKB
-
11:06XU100
Endeks 1, 563 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 7, 257.00 milyon TL de