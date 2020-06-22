***PEGYO* *METAL* *SAMAT* *SKTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
22.06.2020 09:23
***PEGYO******METAL******SAMAT******SKTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [PEGYO, SAMAT, METAL, SKTAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852213
BIST
12:09115.185
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 1.573,44
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.377
En Düşük
114.267
12:096,8588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0133
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8592
En Düşük
6,8353
12:097,7037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0506
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7037
En Düşük
7,6418
12:09385,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,56
|Açılış
|: 385,57
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,19
|41.756.181
|% 9,94
|
|MNDRS
|3,35
|24.059.693
|% 9,84
|
|ULAS
|4,13
|7.177.593
|% 9,84
|
|FORMT
|3,69
|2.201.203
|% 9,82
|
|DGKLB
|2,26
|81.898.626
|% 9,71
|
|RTALB
|29,24
|6.961.810
|% -9,98
|
|GLRYH
|12,58
|3.194.477
|% -9,95
|
|BAYRK
|7,51
|2.383.719
|% -9,95
|
|EKIZ
|10,42
|200.627
|% -9,94
|
|GSRAY
|2,93
|20.096.058
|% -9,85
|
|GARAN
|8,59
|1.567.898.444
|% 3,12
|
|VAKBN
|5,46
|1.216.535.624
|% 3,41
|
|HALKB
|6,54
|798.639.148
|% 7,04
|
|THYAO
|12,75
|764.109.703
|% 1,84
|
|AKBNK
|6,18
|680.372.921
|% 3,17
|
|VAKBN
|5,46
|1.216.535.624
|% 3,41
|
|GARAN
|8,59
|1.567.898.444
|% 3,12
|
|KRDMD
|2,99
|486.899.036
|% 2,40
|
|YKBNK
|2,46
|345.437.796
|% 2,93
|
|EKGYO
|1,88
|262.375.454
|% 1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4957
|8,5383
|% 0,81
|
|Frank
|7,1894
|7,2327
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8226
|1,8318
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|5,10
|
|Altın Gr.
|385
|386
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.503
|2.516
|29,70
|
|Tam
|2.568
|2.580
|28,50
|
|Yarım
|1.252
|1.262
|14,90
|
|Çeyrek
|628
|632
|7,40
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,94
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,07
|
|B. Petrol
|42,38
|42,38
|0,19
|
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