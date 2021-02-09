***PEGYO* *MSGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
09.02.2021 13:40
***PEGYO******MSGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [MSGYO, PEGYO]
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
MISTRAL GMYO 23 10/02/2021
PERA GMYO 90 10/02/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908569
BIST
15:031.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 14,49
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
15:037,0848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0116
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
15:038,5819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0496
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
15:03420,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,66
|Açılış
|: 420,12
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler15:01
|MERIT
|181,50
|1.017.671
|% 10,00
|
|SEKUR
|41,40
|21.540.753
|% 9,99
|
|JANTS
|607,50
|78.316.046
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,91
|5.115.874
|% 9,98
|
|DAGHL
|16,98
|18.020.150
|% 9,97
|
|TACTR
|38,00
|2.520.282
|% -9,74
|
|ROYAL
|3,70
|914.426
|% -9,54
|
|CASA
|145,20
|223.504
|% -9,25
|
|ORMA
|22,20
|630.816
|% -8,49
|
|NIBAS
|30,50
|21.017.830
|% -8,41
|
|KOZAL
|144,20
|2.572.028.100
|% 7,29
|
|GARAN
|10,25
|1.882.954.416
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,60
|1.818.507.635
|% -3,35
|
|PETKM
|5,35
|1.190.794.774
|% 3,08
|
|SISE
|7,76
|1.181.795.933
|% 1,84
|
|EKGYO
|2,60
|1.818.507.635
|% -3,35
|
|TSKB
|1,82
|485.373.973
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,98
|788.834.693
|% 2,05
|
|DOHOL
|3,57
|842.701.699
|% -2,46
|
|PETKM
|5,35
|1.190.794.774
|% 3,08
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0849
|7,0880
|% 0,21
|
|Euro
|8,5775
|8,5835
|% 0,60
|
|Sterlin
|9,7345
|9,7833
|% 0,39
|
|Frank
|7,9004
|7,9480
|% 0,72
|
|Riyal
|1,8837
|1,8931
|% 0,13
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|12,27
|
|Altın Gr.
|420
|420
|3,63
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|16,00
|
|Tam
|2.780
|2.850
|15,91
|
|Yarım
|1.344
|1.379
|7,70
|
|Çeyrek
|674
|689
|3,84
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,57
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,07
|
|B. Petrol
|60,61
|60,61
|-0,09
|
Seans Raporu
15:01
daha fazla
-
15:12JANTS
Yüzde 9.99 oranında artışla 607.50 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 688 adet işlem
-
15:11GSDDE
Yüzde 5.94 oranında artışla 6.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 099, 578 adet işlem
-
15:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, VAKBN
-
15:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 52 artarak (% 1.15 ) 1, 362
-
15:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGHL, ERBOS, EKIZ, MERIT, IDEAS, JANTS, GEDZA, SEKUR, CMENT, DIRIT