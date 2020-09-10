***PEGYO* *PEKGY* *METUR* *LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
10.09.2020 09:36
***PEGYO******PEKGY******METUR******LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [LIDFA, METUR, PEKGY, PEGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874313
BIST
10:491.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,20
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.103
En Düşük
1.099
10:497,4870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4900
En Düşük
7,4679
10:498,8611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0233
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8868
En Düşük
8,8221
10:49468,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,71
|Açılış
|: 468,17
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,10
En Düşük
466,77
BIST En Aktif Hisseler10:49
|KONYA
|486,20
|11.515.348
|% 10,00
|
|KSTUR
|125,40
|208.666
|% 10,00
|
|TKURU
|333,30
|283.972
|% 10,00
|
|SUMAS
|27,30
|289.899
|% 9,99
|
|YONGA
|55,65
|862.074
|% 9,98
|
|DOBUR
|21,88
|50.674
|% -9,96
|
|SEKUR
|9,00
|1.065.880
|% -8,44
|
|IZMDC
|17,50
|830.288
|% -7,36
|
|EUYO
|2,01
|8.862.607
|% -6,51
|
|ARMDA
|58,65
|7.325.394
|% -6,46
|
|PETKM
|4,36
|902.320.258
|% -3,33
|
|TUPRS
|82,40
|330.100.648
|% -2,89
|
|TSPOR
|7,80
|265.468.234
|% 8,94
|
|ZOREN
|2,84
|256.794.265
|% -1,73
|
|FENER
|54,15
|217.250.838
|% 9,97
|
|PETKM
|4,36
|902.320.258
|% -3,33
|
|SKBNK
|1,48
|190.747.922
|% 7,25
|
|ZOREN
|2,84
|256.794.265
|% -1,73
|
|ALBRK
|1,50
|133.004.517
|% 2,74
|
|AKENR
|2,01
|99.292.587
|% -2,43
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4851
|7,4870
|% 0,03
|
|Euro
|8,8503
|8,8611
|% 0,26
|
|Sterlin
|9,7084
|9,7571
|% -0,00
|
|Frank
|8,1951
|8,2445
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9893
|1,9993
|% -0,08
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-2,55
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|38,00
|
|Tam
|3.089
|3.168
|30,33
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|14,67
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,97
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,50
|40,50
|-0,29
|