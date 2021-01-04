***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTerra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.S.Değerleme Raporunun İçeriğiSümerpark Avm ve Skycity OfisRapor Tarihi31.12.2020AçıklamalarSümerpark Avm ve Skycity Ofis 2020 yılı değerleme raporu ekte yer almaktadır.SaygılarımızlaPera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.S.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896675BIST