***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
04.01.2021 15:59
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.S.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kıbrıs Arsaları 2020 yılı değerleme raporu
Rapor Tarihi
31.12.2020
Açıklamalar
Kıbrıs Arsaları 2020 yılı değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.S.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896686
BIST
17:151.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 20,23
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:157,3768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0531
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:159,0803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0056
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:15459,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 6,93
|Açılış
|: 459,91
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,12
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:15
|IDGYO
|7,48
|5.977.536
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|32.555.422
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|313.918
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.270.881
|% -9,96
|
|VKING
|8,11
|18.235.174
|% -9,89
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|ARZUM
|22,74
|453.211.300
|% -7,64
|
|EKGYO
|2,30
|1.863.823.471
|% 7,48
|
|GUBRF
|80,90
|1.570.067.005
|% -5,98
|
|KOZAL
|106,30
|1.334.603.166
|% 9,93
|
|GARAN
|10,38
|1.234.957.697
|% 0,10
|
|SISE
|7,39
|1.043.933.520
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,30
|1.863.823.471
|% 7,48
|
|SKBNK
|1,54
|718.567.061
|% 1,99
|
|YKBNK
|3,13
|719.551.953
|% 1,62
|
|ZOREN
|2,92
|617.708.105
|% 5,42
|
|ISFIN
|4,02
|814.271.275
|% 4,15
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3714
|7,3768
|% -0,71
|
|Euro
|9,0702
|9,0803
|% 0,06
|
|Sterlin
|10,0130
|10,0633
|% -1,13
|
|Frank
|8,3433
|8,3936
|% -0,16
|
|Riyal
|1,9584
|1,9683
|% -0,81
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|43,37
|
|Altın Gr.
|460
|460
|6,66
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.033
|3.110
|43,49
|
|Yarım
|1.466
|1.504
|21,03
|
|Çeyrek
|735
|752
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,47
|1,12
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,23
|
|B. Petrol
|52,26
|52,26
|0,46
|
Seans Raporu
17:15
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17:27NIBAS
Yüzde 9.90 oranında artışla 57.15 lira fiyatla işlem gören hissede 454, 981 adet işlem
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17:25YGYO
Yüzde 4.35 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 429, 083 adet işlem
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17:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 55 artarak (% 1.20 ) 1, 656
-
17:24XU100
Endeks 1, 496 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 33 üstünde . İşlem hacmi 26, 442.00 milyon TL de
-
17:24TLMAN
Yüzde 8.22 oranında artışla 34.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 469, 837 adet işlem