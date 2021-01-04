***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTerra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.S.Değerleme Raporunun İçeriği6.Vakıfhan 2020 yılı değerleme raporuRapor Tarihi31.12.2020Açıklamalar6.Vakıfhan, 2020 yılı değerleme raporu ekte yer almaktadır.SaygılarımızlaPera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.S.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896677BIST