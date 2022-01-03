***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
03.01.2022 18:44
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Sümerpark AVM ve Skycity Ofis
Rapor Tarihi
31.12.2021
Açıklamalar
Sümerpark AVM ve Skycity Ofis 2021 yılı değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Pera GYO A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988264
BIST
18:051.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
0
En Düşük
0
18:0513,2791
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,2108
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
18:0515,0656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,2638
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
18:05773,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 14,09
|Açılış
|: 773,41
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|3,24
|758.474
|% 0,00
|
|KUYAS
|5,59
|65.271.166
|% 0,00
|
|PAGYO
|9,27
|2.160.855
|% 0,00
|
|MSGYO
|4,16
|2.996.739
|% 0,00
|
|SELEC
|12,40
|51.839.005
|% 0,00
|
|ULAS
|3,24
|758.474
|% 0,00
|
|KUYAS
|5,59
|65.271.166
|% 0,00
|
|PAGYO
|9,27
|2.160.855
|% 0,00
|
|MSGYO
|4,16
|2.996.739
|% 0,00
|
|SELEC
|12,40
|51.839.005
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EREGL
|29,24
|1.351.910.568
|% 0,00
|
|SISE
|13,86
|1.020.381.273
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|262.104.270
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,23
|365.359.423
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1979
|13,2791
|% 1,61
|
|Euro
|14,8478
|15,0656
|% 1,78
|
|Sterlin
|17,8729
|17,9626
|% 1,57
|
|Frank
|14,4337
|14,5207
|% 1,66
|
|Riyal
|3,5373
|3,5551
|% 1,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|2,94
|
|Altın Gr.
|778
|779
|19,53
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|0,18
|
|B. Petrol
|78,98
|78,98
|0,00
|
Seans Raporu
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