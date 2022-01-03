***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTerra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiKıbrıs Arsaları 2021 Yılı Değerleme RaporuRapor Tarihi31.12.2021AçıklamalarKıbrıs arsaları 2021 yılı değerleme raporu ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,Pera GYO A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988265BIST