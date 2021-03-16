***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2021AçıklamalarŞirketimizin 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 89.100.000 TL'den 142.560.000 TL'ye çıkarılması sebebiyle gerçekleşen sermaye artırımı işlemlerinin tamamlanması üzerine Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. maddesinin tadiline uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yaptığımız 15.02.2021 tarihli başvurumuzun SPK tarafından 01.03.2021 tarihli yazı ile uygun bulunduğu ve bu kapsamda Esas Sözleşme değişikliğinin ticaret siciline tescil edilmesi maksadıyla başvuruda bulunduğumuz kamuya duyurulmuştu.Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin karar, 16.03.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 16.03.2021 tarihli 10288 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederizPera GYO A.Ş.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG NoMadde N8 16/03/2021 16/03/2021 10288http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918523BIST