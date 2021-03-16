***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
16.03.2021 18:19
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2021
Açıklamalar
Şirketimizin 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 89.100.000 TL'den 142.560.000 TL'ye çıkarılması sebebiyle gerçekleşen sermaye artırımı işlemlerinin tamamlanması üzerine Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. maddesinin tadiline uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yaptığımız 15.02.2021 tarihli başvurumuzun SPK tarafından 01.03.2021 tarihli yazı ile uygun bulunduğu ve bu kapsamda Esas Sözleşme değişikliğinin ticaret siciline tescil edilmesi maksadıyla başvuruda bulunduğumuz kamuya duyurulmuştu.
Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin karar, 16.03.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 16.03.2021 tarihli 10288 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz
Pera GYO A.Ş.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde N8 16/03/2021 16/03/2021 10288
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918523
BIST
18:051.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,95
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
18:057,5076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0251
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
18:058,9329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0554
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9138
18:05418,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,13
|Açılış
|: 418,40
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|5,17
|10.890.651
|% 10,00
|
|KRTEK
|13,53
|24.724.303
|% 10,00
|
|DOAS
|34,80
|274.357.055
|% 9,99
|
|SANKO
|14,53
|36.325.841
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|60.627.905
|% 9,98
|
|SNKRN
|35,56
|4.437.172
|% -9,97
|
|CASA
|152,40
|2.644.547
|% -9,93
|
|GRNYO
|3,36
|17.168.406
|% -7,69
|
|SERVE
|17,00
|566.528
|% -7,31
|
|EPLAS
|34,00
|8.923.620
|% -7,00
|
|GARAN
|8,86
|1.443.588.457
|% 1,61
|
|KOZAL
|126,30
|1.358.113.414
|% 2,27
|
|OTKAR
|439,10
|1.283.015.301
|% 0,71
|
|FROTO
|208,40
|1.070.454.497
|% 9,97
|
|THYAO
|14,74
|950.732.604
|% 0,34
|
|GSRAY
|4,14
|891.335.645
|% 4,81
|
|EKGYO
|2,25
|466.642.557
|% 0,90
|
|GARAN
|8,86
|1.443.588.457
|% 1,61
|
|KRDMD
|7,83
|935.721.183
|% 3,16
|
|TSKB
|1,71
|201.160.209
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5031
|7,5076
|% -0,33
|
|Euro
|8,9238
|8,9329
|% -0,62
|
|Sterlin
|10,3856
|10,4377
|% -0,55
|
|Frank
|8,0676
|8,1162
|% -0,29
|
|Riyal
|1,9941
|2,0041
|% -0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|0,91
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,27
|-0,09
|
|B. Petrol
|67,93
|67,93
|-0,95
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, TUPRS, TKFEN
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, OYAKC, GARAN
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 53 artarak (% 0.56 ) 1, 364
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, UZERB, VAKKO, UMPAS, FROTO, BJKAS, DOAS, BLCYT, ULAS, TRILC
-
17:59
ISATR, FADE, VESBE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında