***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler89.100.000 2.481.981 117.345 -57.988 1.187.526 29.000.000 -22.675.034 -8.962.972 90.190.858 90.190.858Transferler-8.962.972 8.962.972 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-34.739 -2.265.049 -2.299.788 -2.299.788Dönem Sonu Bakiyeler18 89.100.000 2.481.981 117.345 -92.727 1.187.526 29.000.000 -31.638.006 -2.265.049 87.891.070 87.891.070Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler89.100.000 2.481.981 117.345 -77.265 1.187.526 29.000.000 -31.638.006 -8.202.160 81.969.421 81.969.421Transferler-8.202.160 8.202.160 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-17.965 -1.091.429 -1.109.394 -1.109.394Dönem Sonu Bakiyeler18 89.100.000 2.481.981 117.345 -95.230 1.187.526 29.000.000 -39.840.166 -1.091.429 80.860.027 80.860.027Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI747.255 592.318Dönem Karı (Zararı)-1.091.429 -2.265.049Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler752.882 927.835Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 2.960 60.152Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler289.758 54.363Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16.285 73.844Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler273.473 -19.481Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler477.376 814.700Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6 477.376 814.700Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler13 -17.212 -1.380İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.076.578 1.928.228Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-268.862 -15.747İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-41.757 -36.276İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-227.105 20.529Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.613 46.329İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.959 -7.858İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.346 54.187Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler579.633 2.245.987Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler583.442 -45.516İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)35.449 31.255İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)547.993 -76.771Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler46.896 -351.144İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)46.896 -351.144İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler141.082 48.319Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)141.082 48.319Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları738.031 591.014Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 9.224 1.304YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-738.676 -353.274Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.304.683 -1.294.763İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış1.102.255 1.931.612Ödenen Faiz6 -429.818 -821.456Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-106.430 -168.667YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.579 239.044NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.579 239.044DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 134.424 132.164DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 143.003 371.208Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 320.493 205.484Ticari Alacaklar5 1.617.118 1.630.953İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 41.757 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.575.361 1.630.953Diğer Alacaklar8 37.716 32.106İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 7.959 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 29.757 32.106Stoklar9 14.933.750 15.513.383Peşin Ödenmiş Giderler17 181.846 203.772Diğer Dönen Varlıklar17 31.500 30.886ARA TOPLAM17.122.423 17.616.584TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.122.423 17.616.584DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 228.353 228.353İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar228.353 228.353Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 1.900.864 1.883.652Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 106.145.000 106.145.000Maddi Duran Varlıklar11 3.241 6.089Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 0 112Peşin Ödenmiş Giderler17 76.756 76.756Diğer Duran Varlıklar17 1.932.982 2.052.752TOPLAM DURAN VARLIKLAR110.287.196 110.392.714TOPLAM VARLIKLAR127.409.619 128.009.298KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 5.697.448 5.424.710Ticari Borçlar7 2.521.655 1.938.213İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 436.812 401.363İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.084.843 1.536.850Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 169.242 143.073Diğer Borçlar35.113.161 33.956.867İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 34.915.346 33.813.091İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 197.815 143.776Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 400.163 446.593İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)400.163 446.593Kısa Vadeli Karşılıklar14 409.852 403.213Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 35.735 22.620ARA TOPLAM44.347.256 42.335.289TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER44.347.256 42.335.289UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.916.841 3.446.704Uzun Vadeli Karşılıklar16 285.495 257.884Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar285.495 257.884TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.202.336 3.704.588TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER46.549.592 46.039.877ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar80.860.027 81.969.421Ödenmiş Sermaye18 89.100.000 89.100.000Sermaye Düzeltme Farkları18 2.481.981 2.481.981Paylara İlişkin Primler (İskontolar)117.345 117.345Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-95.230 -77.265Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-95.230 -77.265Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-95.230 -77.265Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 1.187.526 1.187.526Diğer Yedekler18 29.000.000 29.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 -39.840.166 -31.638.006Net Dönem Karı veya Zararı-1.091.429 -8.202.160TOPLAM ÖZKAYNAKLAR80.860.027 81.969.421TOPLAM KAYNAKLAR127.409.619 128.009.298Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 1.747.499 3.658.617Satışların Maliyeti19 -1.509.587 -2.866.545TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)237.912 792.072BRÜT KAR (ZARAR)237.912 792.072Genel Yönetim Giderleri20 -553.827 -778.457Pazarlama Giderleri20 -36.499 -108.320Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 9.224 3.290ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-343.190 -91.415TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri5 -273.473 -5.615Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 17.212 1.380FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-599.451 -95.650Finansman Gelirleri23 4.097 7.177Finansman Giderleri24 -496.075 -2.176.576SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.091.429 -2.265.049Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.091.429 -2.265.049DÖNEM KARI (ZARARI)-1.091.429 -2.265.049Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.091.429 -2.265.049Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kayıp 26 -0,01200000 -0,02500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış pay başına kayıp 26 -0,01200000 -0,02500000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-17.965 -34.739Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -17.965 -34.739Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-17.965 -34.739TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.109.394 -2.299.788Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.109.394 -2.299.788http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848301BIST