***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler89.100.000 2.481.981 117.345 -57.988 1.187.526 29.000.000 -22.675.034 -8.962.972 90.190.858 90.190.858Transferler-8.962.972 8.962.972 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-44.584 -5.591.013 -5.635.597 -5.635.597Dönem Sonu Bakiyeler18 89.100.000 2.481.981 117.345 -102.572 1.187.526 29.000.000 -31.638.006 -5.591.013 84.555.261 84.555.261Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler89.100.000 2.481.981 117.345 -77.265 1.187.526 29.000.000 -31.638.006 -8.202.160 81.969.421 81.969.421Transferler-8.202.160 8.202.160 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.126 -2.028.471 -2.027.345 -2.027.345Dönem Sonu Bakiyeler89.100.000 2.481.981 117.345 -76.139 1.187.526 29.000.000 -39.840.166 -2.028.471 79.942.076 79.942.076Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.416 -264.906Dönem Karı (Zararı)-2.028.471 -5.591.013Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.066.191 2.336.178Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 5.208 119.676Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler312.113 636.999Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler41.950 90.094Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler270.163 546.905Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler767.154 1.507.292Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6 767.154 1.507.292Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler13 -18.284 72.211İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler962.472 3.000.840Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-663.330 261.942İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-63.531 -67.163İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-599.799 329.105Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.592 44.201İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-16.106 -15.325İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.514 59.526Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler816.699 3.260.999Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler470.555 320.692İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)77.295 51.949İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)393.260 268.743Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler98.800 -821.638İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)98.800 -821.638İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler252.340 -65.356Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)252.340 -65.356Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları192 -253.995Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 0 -13.146Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 9.224 2.235YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.309 190.235Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 1.000.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.570.422 -2.558.735İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış1.437.000 4.261.586Ödenen Faiz6 -597.210 -1.522.249Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-264.059 9.633YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.725 -74.671NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.725 -74.671DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 134.424 132.164DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 149.149 57.493Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 484.269 205.484Ticari Alacaklar5 2.014.895 1.630.953İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 63.531 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.951.364 1.630.953Diğer Alacaklar8 44.698 32.106İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 16.106 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 28.592 32.106Stoklar9 14.696.684 15.513.383Peşin Ödenmiş Giderler17 194.483 203.772Diğer Dönen Varlıklar17 31.709 30.886ARA TOPLAM17.466.738 17.616.584TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.466.738 17.616.584DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 228.353 228.353İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar228.353 228.353Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 1.901.936 1.883.652Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 106.145.000 106.145.000Maddi Duran Varlıklar11 993 6.089Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 0 112Peşin Ödenmiş Giderler17 76.756 76.756Diğer Duran Varlıklar17 1.808.878 2.052.752TOPLAM DURAN VARLIKLAR110.161.916 110.392.714TOPLAM VARLIKLAR127.628.654 128.009.298KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 999.593 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 6.975.321 5.424.710Ticari Borçlar7 2.408.768 1.938.213İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 478.658 401.363İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.930.110 1.536.850Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 282.140 143.073Diğer Borçlar35.426.312 33.956.867İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 35.250.091 33.813.091İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 176.221 143.776Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 352.419 446.593İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)352.419 446.593Kısa Vadeli Karşılıklar14 425.872 403.213Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 44.082 22.620ARA TOPLAM46.914.507 42.335.289TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER46.914.507 42.335.289UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 496.022 3.446.704Uzun Vadeli Karşılıklar16 276.049 257.884Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar276.049 257.884TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER772.071 3.704.588TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER47.686.578 46.039.877ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar79.942.076 81.969.421Ödenmiş Sermaye18 89.100.000 89.100.000Sermaye Düzeltme Farkları18 2.481.981 2.481.981Paylara İlişkin Primler (İskontolar)117.345 117.345Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-76.139 -77.265Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-76.139 -77.265Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-76.139 -77.265Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 1.187.526 1.187.526Diğer Yedekler18 29.000.000 29.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 -39.840.166 -31.638.006Net Dönem Karı veya Zararı-2.028.471 -8.202.160TOPLAM ÖZKAYNAKLAR79.942.076 81.969.421TOPLAM KAYNAKLAR127.628.654 128.009.298Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 2.579.657 5.452.095 832.158 1.793.478Satışların Maliyeti19 -2.384.309 -4.616.815 -874.722 -1.750.270TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)195.348 835.280 -42.564 43.208BRÜT KAR (ZARAR)195.348 835.280 -42.564 43.208Genel Yönetim Giderleri20 -1.143.928 -1.487.943 -590.101 -709.486Pazarlama Giderleri20 -49.133 -146.203 -12.634 -37.883Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 9.224 184.302 0 181.012ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-988.489 -614.564 -645.299 -523.149TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri5 -270.163 -572.002 3.310 -566.387Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 18.284 -72.211 1.072 -73.591FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.240.368 -1.258.777 -640.917 -1.163.127Finansman Gelirleri23 5.723 13.221 1.626 6.044Finansman Giderleri24 -793.826 -4.345.457 -297.751 -2.168.881SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.028.471 -5.591.013 -937.042 -3.325.964Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.028.471 -5.591.013 -937.042 -3.325.964DÖNEM KARI (ZARARI)-2.028.471 -5.591.013 -937.042 -3.325.964Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-2.028.471 -5.591.013 -937.042 -3.325.964Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kayıp 26 -0,02300000 -0,06300000 -0,01100000 -0,03700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış pay başına kayıp -0,02300000 -0,06300000 -0,01100000 -0,03700000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.126 -44.584 19.091 -9.845Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 1.126 -44.584 19.091 -9.845Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.126 -44.584 19.091 -9.845TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.027.345 -5.635.597 -917.951 -3.335.809Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-2.027.345 -5.635.597 -917.951 -3.335.809http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863849BIST