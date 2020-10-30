***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2020 23:35
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
89.100.000 2.481.981 117.345 -57.988 1.187.526 29.000.000 -22.675.034 -8.962.972 90.190.858 90.190.858
Transferler
-8.962.972 8.962.972 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.406 -7.614.717 -7.688.123 -7.688.123
Dönem Sonu Bakiyeler
18 89.100.000 2.481.981 117.345 -111.394 1.187.526 29.000.000 -31.638.006 -7.614.717 82.522.735 82.522.735
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
89.100.000 2.481.981 117.345 -77.265 1.187.526 29.000.000 -31.638.006 -8.202.160 81.969.421 81.969.421
Transferler
-8.202.160 8.202.160 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.843.305 -7.841.237 -7.841.237
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.068
Dönem Sonu Bakiyeler
18 89.100.000 2.481.981 117.345 -75.197 1.187.526 29.000.000 -39.840.166 -7.843.305 74.128.184 74.128.184
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.154.234 -729.080
Dönem Karı (Zararı)
-7.843.305 -7.614.717
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.408.658 2.891.106
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 6.201 165.548
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
257.214 456.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
50.670 88.079
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
206.544 368.801
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.204.780 2.161.317
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 1.204.780 2.161.317
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 -59.537 107.361
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-171.105
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.697.472 4.407.578
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
426.573 185.153
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardak 781.745 -156.941
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
781.745 -156.941
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.163.458 -719.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 0 -13.146
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 9.224 3.166
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.724.853 1.499.861
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 1.000.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -3.105.352 -3.735.451
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
7.126.611 7.544.646
Ödenen Faiz
6 -1.144.641 -2.247.708
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-151.765 -61.626
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
570.619 770.781
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
570.619 770.781
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 134.423 132.164
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 705.042 902.945
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 927.868 205.484
Ticari Alacaklar
5 2.078.404 1.630.953
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 79.271 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.999.133 1.630.953
Diğer Alacaklar
8 55.112 32.106
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 25.798 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 29.314 32.106
Stoklar
9 12.815.911 15.513.383
Peşin Ödenmiş Giderler
17 91.962 203.772
Diğer Dönen Varlıklar
17 31.717 30.886
ARA TOPLAM
16.000.974 17.616.584
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.000.974 17.616.584
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
8 228.353 228.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
228.353 228.353
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 1.943.189 1.883.652
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 106.145.000 106.145.000
Maddi Duran Varlıklar
11 0 6.089
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 0 112
Peşin Ödenmiş Giderler
17 76.756 76.756
Diğer Duran Varlıklar
17 1.381.986 2.052.752
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
109.775.284 110.392.714
TOPLAM VARLIKLAR
125.776.258 128.009.298
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 784.555 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 6.041.646 5.424.710
Ticari Borçlar
7 2.364.786 1.938.213
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 495.660 401.363
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.869.126 1.536.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 201.763 143.073
Diğer Borçlar
41.103.981 33.956.867
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 40.939.701 33.813.091
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 164.280 143.776
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 381.998 446.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
381.998 446.593
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 424.840 403.213
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 59.646 22.620
ARA TOPLAM
51.363.215 42.335.289
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.363.215 42.335.289
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 3.446.704
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 284.859 257.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
284.859 257.884
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
284.859 3.704.588
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.648.074 46.039.877
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
74.128.184 81.969.421
Ödenmiş Sermaye
18 89.100.000 89.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 2.481.981 2.481.981
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
117.345 117.345
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-75.197 -77.265
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-75.197 -77.265
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-75.197 -77.265
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.187.526 1.187.526
Diğer Yedekler
18 29.000.000 29.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -39.840.166 -31.638.006
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.843.305 -8.202.160
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
74.128.184 81.969.421
TOPLAM KAYNAKLAR
125.776.258 128.009.298
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 6.302.910 7.899.730 3.723.253 2.447.635
Satışların Maliyeti
19 -5.577.296 -6.464.634 -3.192.987 -1.847.819
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
725.614 1.435.096 530.266 599.816
BRÜT KAR (ZARAR)
725.614 1.435.096 530.266 599.816
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.725.641 -2.254.949 -581.713 -767.006
Pazarlama Giderleri
20 -141.944 -192.240 -92.811 -46.037
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 9.224 502.022 0 317.720
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.132.747 -510.071 -144.258 104.493
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
5 -206.544 -393.897 63.619 178.105
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 59.537 -107.361 41.253 -35.150
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.279.754 -1.011.329 -39.386 247.448
Finansman Gelirleri
23 5.776 21.722 53 8.501
Finansman Giderleri
24 -6.569.327 -6.625.110 -5.775.501 -2.279.653
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.843.305 -7.614.717 -5.814.834 -2.023.704
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.843.305 -7.614.717 -5.814.834 -2.023.704
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.843.305 -7.614.717 -5.814.834 -2.023.704
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.843.305 -7.614.717 -5.814.834 -2.023.704
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kayıp 26 -0,00800000 -0,08500000 -0,06500000 -0,02300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış pay başına kayıp 26 -0,00800000 -0,08500000 -0,06500000 -0,02300000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.068 -53.406 942 -8.822
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 2.068 -53.406 942 -8.822
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.068 -53.406 942 -8.822
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.841.237 -7.668.123 -5.813.892 -2.032.526
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.841.237 -7.668.123 -5.813.892 -2.032.526
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885251
BIST