***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler89.100.000 2.481.981 117.345 -57.988 1.187.526 29.000.000 -22.675.034 -8.962.972 90.190.858 90.190.858Transferler-8.962.972 8.962.972 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-53.406 -7.614.717 -7.688.123 -7.688.123Dönem Sonu Bakiyeler18 89.100.000 2.481.981 117.345 -111.394 1.187.526 29.000.000 -31.638.006 -7.614.717 82.522.735 82.522.735Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler89.100.000 2.481.981 117.345 -77.265 1.187.526 29.000.000 -31.638.006 -8.202.160 81.969.421 81.969.421Transferler-8.202.160 8.202.160 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.843.305 -7.841.237 -7.841.237Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.068Dönem Sonu Bakiyeler18 89.100.000 2.481.981 117.345 -75.197 1.187.526 29.000.000 -39.840.166 -7.843.305 74.128.184 74.128.184Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.154.234 -729.080Dönem Karı (Zararı)-7.843.305 -7.614.717Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.408.658 2.891.106Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 6.201 165.548Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler257.214 456.880Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler50.670 88.079Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler206.544 368.801Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.204.780 2.161.317Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6 1.204.780 2.161.317Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler13 -59.537 107.361İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-171.105Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler2.697.472 4.407.578Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler426.573 185.153İlişkili Taraflara Ticari Borçlardak 781.745 -156.941Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)781.745 -156.941Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.163.458 -719.100Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 0 -13.146Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 9.224 3.166YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.724.853 1.499.861Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 1.000.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -3.105.352 -3.735.451İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış7.126.611 7.544.646Ödenen Faiz6 -1.144.641 -2.247.708Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-151.765 -61.626YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)570.619 770.781NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)570.619 770.781DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 134.423 132.164DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 705.042 902.945Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 927.868 205.484Ticari Alacaklar5 2.078.404 1.630.953İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 79.271 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.999.133 1.630.953Diğer Alacaklar8 55.112 32.106İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 25.798 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 29.314 32.106Stoklar9 12.815.911 15.513.383Peşin Ödenmiş Giderler17 91.962 203.772Diğer Dönen Varlıklar17 31.717 30.886ARA TOPLAM16.000.974 17.616.584TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR16.000.974 17.616.584DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 228.353 228.353İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar228.353 228.353Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 1.943.189 1.883.652Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 106.145.000 106.145.000Maddi Duran Varlıklar11 0 6.089Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 0 112Peşin Ödenmiş Giderler17 76.756 76.756Diğer Duran Varlıklar17 1.381.986 2.052.752TOPLAM DURAN VARLIKLAR109.775.284 110.392.714TOPLAM VARLIKLAR125.776.258 128.009.298KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 784.555 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 6.041.646 5.424.710Ticari Borçlar7 2.364.786 1.938.213İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 495.660 401.363İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.869.126 1.536.850Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 201.763 143.073Diğer Borçlar41.103.981 33.956.867İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 40.939.701 33.813.091İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 164.280 143.776Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 381.998 446.593İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)381.998 446.593Kısa Vadeli Karşılıklar14 424.840 403.213Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 59.646 22.620ARA TOPLAM51.363.215 42.335.289TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER51.363.215 42.335.289UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 0 3.446.704Uzun Vadeli Karşılıklar16 284.859 257.884Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar284.859 257.884TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER284.859 3.704.588TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER51.648.074 46.039.877ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar74.128.184 81.969.421Ödenmiş Sermaye18 89.100.000 89.100.000Sermaye Düzeltme Farkları18 2.481.981 2.481.981Paylara İlişkin Primler (İskontolar)117.345 117.345Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-75.197 -77.265Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-75.197 -77.265Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-75.197 -77.265Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 1.187.526 1.187.526Diğer Yedekler18 29.000.000 29.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 -39.840.166 -31.638.006Net Dönem Karı veya Zararı-7.843.305 -8.202.160TOPLAM ÖZKAYNAKLAR74.128.184 81.969.421TOPLAM KAYNAKLAR125.776.258 128.009.298Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 6.302.910 7.899.730 3.723.253 2.447.635Satışların Maliyeti19 -5.577.296 -6.464.634 -3.192.987 -1.847.819TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)725.614 1.435.096 530.266 599.816BRÜT KAR (ZARAR)725.614 1.435.096 530.266 599.816Genel Yönetim Giderleri20 -1.725.641 -2.254.949 -581.713 -767.006Pazarlama Giderleri20 -141.944 -192.240 -92.811 -46.037Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 9.224 502.022 0 317.720ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.132.747 -510.071 -144.258 104.493TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri5 -206.544 -393.897 63.619 178.105Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 59.537 -107.361 41.253 -35.150FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.279.754 -1.011.329 -39.386 247.448Finansman Gelirleri23 5.776 21.722 53 8.501Finansman Giderleri24 -6.569.327 -6.625.110 -5.775.501 -2.279.653SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.843.305 -7.614.717 -5.814.834 -2.023.704Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-7.843.305 -7.614.717 -5.814.834 -2.023.704DÖNEM KARI (ZARARI)-7.843.305 -7.614.717 -5.814.834 -2.023.704Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-7.843.305 -7.614.717 -5.814.834 -2.023.704Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kayıp 26 -0,00800000 -0,08500000 -0,06500000 -0,02300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış pay başına kayıp 26 -0,00800000 -0,08500000 -0,06500000 -0,02300000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.068 -53.406 942 -8.822Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 2.068 -53.406 942 -8.822Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.068 -53.406 942 -8.822TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.841.237 -7.668.123 -5.813.892 -2.032.526Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-7.841.237 -7.668.123 -5.813.892 -2.032.526http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885251BIST