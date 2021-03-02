***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler89.100.000 2.481.981 117.345 -57.988 1.187.526 29.000.000 -22.675.034 -8.962.972 90.190.858 90.190.858Transferler-8.962.972 8.962.972 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-19.277 -8.202.160 -8.221.437 -8.221.437Dönem Sonu Bakiyeler18 89.100.000 2.481.981 117.345 -77.265 1.187.526 29.000.000 -31.638.006 -8.202.160 81.969.421 81.969.421Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler89.100.000 2.481.981 117.345 -77.265 1.187.526 29.000.000 -31.638.006 -8.202.160 81.969.421 81.969.421Transferler-8.202.160 8.202.160 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-56.117 -7.505.353 -7.561.470 -7.561.470Dönem Sonu Bakiyeler18 89.100.000 2.481.981 117.345 -133.382 1.187.526 29.000.000 -39.840.166 -7.505.353 74.407.951 74.407.951Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.862.128 4.110.442Dönem Karı (Zararı)-7.505.353 -8.202.160Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-7.505.353 -8.202.160Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.785.673 7.753.577Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 6.201 168.847Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler215.760 551.794Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler60.422 108.960Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-37.407 -25.096Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5 192.745 467.930Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.922.518 6.607.498Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 7.922.518 6.607.498Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.369.000 295.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler22 -1.369.000 295.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler13 10.194 130.438İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.662.467 4.567.574Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-37.781 991.579İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-95.232 214.445İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)57.451 777.134Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler720 69.958İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)720 69.958Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3.800.933 5.033.320Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler386.334 -81.372İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)238.622 -271.017İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)147.712 189.645Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-138.988 -1.544.091İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-138.988 -1.544.091İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-348.751 98.180Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-348.751 98.180Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.942.787 4.118.991Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -89.883 -13.146Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 9.224 4.597YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.313.130 -4.108.182Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 1.000.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -4.359.290 -5.125.492İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış2.344.442 3.840.469Ödenen Faiz6 -1.361.926 -2.764.252Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)63.644 -58.907YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)548.998 2.260NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)548.998 2.260DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 134.424 132.164DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 683.422 134.424Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 690.837 205.484Ticari Alacaklar5 1.466.764 1.630.953İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 95.232 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.371.532 1.630.953Diğer Alacaklar8 31.386 32.106İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 31.386 32.106Stoklar9 11.712.448 15.513.383Peşin Ödenmiş Giderler17 311.509 203.772Diğer Dönen Varlıklar17 31.717 30.886ARA TOPLAM14.244.661 17.616.584TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.244.661 17.616.584DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 228.353 228.353İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar228.353 228.353Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 1.873.458 1.883.652Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 107.514.000 106.145.000Maddi Duran Varlıklar11 0 6.089Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 0 112Peşin Ödenmiş Giderler17 76.757 76.756Diğer Duran Varlıklar17 2.292.935 2.052.752TOPLAM DURAN VARLIKLAR111.985.503 110.392.714TOPLAM VARLIKLAR126.230.164 128.009.298KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 455.021 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 5.127.186 5.424.710Ticari Borçlar7 1.923.184 1.536.850İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 238.622 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.684.562 1.536.850Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 182.184 143.073Diğer Borçlar43.218.030 34.358.230İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 43.049.402 34.214.454İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 168.628 143.776Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 188.423 446.593İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)188.423 446.593Kısa Vadeli Karşılıklar14 387.433 403.213Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 77.839 22.620ARA TOPLAM51.559.300 42.335.289TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER51.559.300 42.335.289UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 0 3.446.704Uzun Vadeli Karşılıklar16 262.913 257.884Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar262.913 257.884TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER262.913 3.704.588TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER51.822.213 46.039.877ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar74.407.951 81.969.421Ödenmiş Sermaye18 89.100.000 89.100.000Sermaye Düzeltme Farkları18 2.481.981 2.481.981Paylara İlişkin Primler (İskontolar)117.345 117.345Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-133.382 -77.265Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-133.382 -77.265Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-133.382 -77.265Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 1.187.526 1.187.526Diğer Yedekler18 29.000.000 29.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 -39.840.166 -31.638.006Net Dönem Karı veya Zararı-7.505.353 -8.202.160TOPLAM ÖZKAYNAKLAR74.407.951 81.969.421TOPLAM KAYNAKLAR126.230.164 128.009.298Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 8.784.481 9.901.237Satışların Maliyeti19 -7.082.826 -7.935.423TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.701.655 1.965.814BRÜT KAR (ZARAR)1.701.655 1.965.814Genel Yönetim Giderleri20 -2.223.487 -2.807.569Pazarlama Giderleri20 -167.353 -243.797Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 1.378.224 158.091ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)689.039 -927.461TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri5 -192.745 -467.930Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -10.194 -130.438FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)486.100 -1.525.829Finansman Gelirleri23 5.776 32.472Finansman Giderleri24 -7.997.229 -6.708.803SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.505.353 -8.202.160Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-7.505.353 -8.202.160DÖNEM KARI (ZARARI)-7.505.353 -8.202.160Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-7.505.353 -8.202.160Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,08400000 -0,09200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,08400000 -0,09200000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-56.117 -19.277Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -56.117 -19.277Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-56.117 -19.277TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.561.470 -8.221.437Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-7.561.470 -8.221.437http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914379BIST