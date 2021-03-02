***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
02.03.2021 00:40
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
89.100.000 2.481.981 117.345 -57.988 1.187.526 29.000.000 -22.675.034 -8.962.972 90.190.858 90.190.858
Transferler
-8.962.972 8.962.972 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.277 -8.202.160 -8.221.437 -8.221.437
Dönem Sonu Bakiyeler
18 89.100.000 2.481.981 117.345 -77.265 1.187.526 29.000.000 -31.638.006 -8.202.160 81.969.421 81.969.421
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
89.100.000 2.481.981 117.345 -77.265 1.187.526 29.000.000 -31.638.006 -8.202.160 81.969.421 81.969.421
Transferler
-8.202.160 8.202.160 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.117 -7.505.353 -7.561.470 -7.561.470
Dönem Sonu Bakiyeler
18 89.100.000 2.481.981 117.345 -133.382 1.187.526 29.000.000 -39.840.166 -7.505.353 74.407.951 74.407.951
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.862.128 4.110.442
Dönem Karı (Zararı)
-7.505.353 -8.202.160
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-7.505.353 -8.202.160
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.785.673 7.753.577
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 6.201 168.847
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
215.760 551.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
60.422 108.960
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-37.407 -25.096
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 192.745 467.930
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.922.518 6.607.498
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 7.922.518 6.607.498
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.369.000 295.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.369.000 295.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 10.194 130.438
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.662.467 4.567.574
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.781 991.579
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-95.232 214.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
57.451 777.134
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
720 69.958
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
720 69.958
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.800.933 5.033.320
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
386.334 -81.372
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
238.622 -271.017
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
147.712 189.645
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-138.988 -1.544.091
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-138.988 -1.544.091
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-348.751 98.180
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-348.751 98.180
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.942.787 4.118.991
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -89.883 -13.146
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 9.224 4.597
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.313.130 -4.108.182
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 1.000.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -4.359.290 -5.125.492
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
2.344.442 3.840.469
Ödenen Faiz
6 -1.361.926 -2.764.252
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
63.644 -58.907
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
548.998 2.260
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
548.998 2.260
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 134.424 132.164
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 683.422 134.424
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 690.837 205.484
Ticari Alacaklar
5 1.466.764 1.630.953
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 95.232 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.371.532 1.630.953
Diğer Alacaklar
8 31.386 32.106
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 31.386 32.106
Stoklar
9 11.712.448 15.513.383
Peşin Ödenmiş Giderler
17 311.509 203.772
Diğer Dönen Varlıklar
17 31.717 30.886
ARA TOPLAM
14.244.661 17.616.584
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.244.661 17.616.584
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
8 228.353 228.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
228.353 228.353
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 1.873.458 1.883.652
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 107.514.000 106.145.000
Maddi Duran Varlıklar
11 0 6.089
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 0 112
Peşin Ödenmiş Giderler
17 76.757 76.756
Diğer Duran Varlıklar
17 2.292.935 2.052.752
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
111.985.503 110.392.714
TOPLAM VARLIKLAR
126.230.164 128.009.298
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 455.021 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 5.127.186 5.424.710
Ticari Borçlar
7 1.923.184 1.536.850
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 238.622 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.684.562 1.536.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 182.184 143.073
Diğer Borçlar
43.218.030 34.358.230
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 43.049.402 34.214.454
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 168.628 143.776
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 188.423 446.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
188.423 446.593
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 387.433 403.213
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 77.839 22.620
ARA TOPLAM
51.559.300 42.335.289
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.559.300 42.335.289
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 3.446.704
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 262.913 257.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
262.913 257.884
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
262.913 3.704.588
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.822.213 46.039.877
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
74.407.951 81.969.421
Ödenmiş Sermaye
18 89.100.000 89.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 2.481.981 2.481.981
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
117.345 117.345
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-133.382 -77.265
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-133.382 -77.265
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-133.382 -77.265
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.187.526 1.187.526
Diğer Yedekler
18 29.000.000 29.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -39.840.166 -31.638.006
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.505.353 -8.202.160
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
74.407.951 81.969.421
TOPLAM KAYNAKLAR
126.230.164 128.009.298
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 8.784.481 9.901.237
Satışların Maliyeti
19 -7.082.826 -7.935.423
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.701.655 1.965.814
BRÜT KAR (ZARAR)
1.701.655 1.965.814
Genel Yönetim Giderleri
20 -2.223.487 -2.807.569
Pazarlama Giderleri
20 -167.353 -243.797
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.378.224 158.091
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
689.039 -927.461
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
5 -192.745 -467.930
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -10.194 -130.438
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
486.100 -1.525.829
Finansman Gelirleri
23 5.776 32.472
Finansman Giderleri
24 -7.997.229 -6.708.803
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.505.353 -8.202.160
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.505.353 -8.202.160
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.505.353 -8.202.160
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.505.353 -8.202.160
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,08400000 -0,09200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,08400000 -0,09200000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-56.117 -19.277
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -56.117 -19.277
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-56.117 -19.277
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.561.470 -8.221.437
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.561.470 -8.221.437
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914379
BIST