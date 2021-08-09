***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler89.100.000 2.481.981 117.345 -77.265 1.187.526 29.000.000 -31.638.006 -8.202.160 81.969.421 81.969.421Transferler-8.202.160 8.202.160 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.126 -2.028.471 -2.027.345 -2.027.345Dönem Sonu Bakiyeler16 89.100.000 2.481.981 117.345 -76.139 1.187.526 29.000.000 -39.840.166 -2.028.471 79.942.076 79.942.076Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler89.100.000 2.481.981 117.345 -133.382 1.187.526 29.000.000 -39.840.166 -7.505.353 74.407.951 74.407.951Transferler-7.505.353 7.505.353 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-123.363 -4.354.690 -4.478.053 -4.478.053Sermaye Arttırımı16 53.460.000 400.401 53.860.401 53.860.401Dönem Sonu Bakiyeler16 142.560.000 2.481.981 517.746 -256.745 1.187.526 29.000.000 -47.345.519 -4.354.690 123.790.299 123.790.299Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.676.172 3.693Dönem Karı (Zararı)-4.354.690 -2.028.471Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-4.354.690 -2.028.471Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler882.118 1.060.468Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 0 5.208Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler92.802 312.113Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler92.802 41.950Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5 0 270.163Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler807.240 761.431Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21,22 807.240 761.431Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -17.924 -18.284İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-243.029 962.472Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-68.587 -663.330İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)95.232 -63.531İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-163.819 -599.799Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.101 -12.592İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -16.106İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6.101 3.514Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler225.900 816.699Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-244.564 470.555İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-230.495 77.295İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-14.069 393.260Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-119.467 252.340İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-119.467 252.340İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-42.412 98.800Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-42.412 98.800Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.715.601 -5.531Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -31.320 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 70.749 9.224YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.047.499 11.032Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri53.860.401 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 53.860.401 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.000.000Kredilerden Nakit Girişleri0 1.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.952.468 -1.570.422Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -4.952.468 -1.570.422İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-42.789.030 1.437.000Ödenen Faiz6,22 -1.208.920 -597.210Alınan Faiz21 352.450 5.723Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-214.934 -264.059YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.371.327 14.725NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.371.327 14.725DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 683.422 134.424DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.054.749 149.149Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.277.098 690.837Ticari Alacaklar5 1.464.601 1.466.764İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 0 95.232İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.464.601 1.371.532Diğer Alacaklar8 25.285 31.386İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 25.285 31.386Stoklar9 11.486.548 11.712.448Peşin Ödenmiş Giderler15 221.565 311.509İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 221.565 311.509Diğer Dönen Varlıklar15 49.387 31.717İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 49.387 31.717ARA TOPLAM15.524.484 14.244.661TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.524.484 14.244.661DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 228.353 228.353İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 228.353 228.353Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 1.891.382 1.873.458Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 107.514.000 107.514.000Peşin Ödenmiş Giderler15 76.757 76.757İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 76.757 76.757Diğer Duran Varlıklar15 2.484.676 2.292.935İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar15 2.484.676 2.292.935TOPLAM DURAN VARLIKLAR112.195.168 111.985.503TOPLAM VARLIKLAR127.719.652 126.230.164KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 0 455.021İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 0 455.021Banka Kredileri6 0 455.021Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 574.868 5.127.186İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 574.868 5.127.186Banka Kredileri6 574.868 5.120.988Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.198Ticari Borçlar7 1.684.259 1.923.184İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 8.127 238.622İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.676.132 1.684.562Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 222.500 182.184Diğer Borçlar370.202 43.218.030İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 260.373 43.049.402İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 109.829 168.628Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 179.644 188.423İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 179.644 188.423Kısa Vadeli Karşılıklar12 456.206 387.433Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 456.206 387.433Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 62.689 77.839İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 62.689 77.839ARA TOPLAM3.550.368 51.559.300TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.550.368 51.559.300UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar14 378.985 262.913Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 378.985 262.913TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER378.985 262.913TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.929.353 51.822.213ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar123.790.299 74.407.951Ödenmiş Sermaye16 142.560.000 89.100.000Sermaye Düzeltme Farkları16 2.481.981 2.481.981Paylara İlişkin Primler (İskontolar)517.746 117.345Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -256.745 -133.382Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -256.745 -133.382Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -256.745 -133.382Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 1.187.526 1.187.526Diğer Kısıtlanmış Yedekler16 1.187.526 1.187.526Diğer Yedekler16 29.000.000 29.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -47.345.519 -39.840.166