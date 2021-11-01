***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler89.100.000 2.481.981 117.345 -77.265 1.187.526 29.000.000 -31.638.006 -8.202.160 81.969.421 81.969.421Transferler-8.202.160 8.202.160 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.068 0 -7.843.305 -7.841.237 -7.841.237Dönem Sonu Bakiyeler16 89.100.000 2.481.981 117.345 -75.197 1.187.526 29.000.000 -39.840.166 -7.843.305 74.128.184 74.128.184Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler89.100.000 2.481.981 117.345 -133.382 1.187.526 29.000.000 -39.840.166 -7.505.353 74.407.951 74.407.951Transferler-7.505.353 7.505.353 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-139.660 -5.297.873 -5.437.533 -5.437.533Sermaye Arttırımı16 53.460.000 0 400.401 53.860.401 53.860.401Dönem Sonu Bakiyeler16 142.560.000 2.481.981 517.746 -273.042 200.368 206.544Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler788.146 6.527.616Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21,22 788.146 6.527.616Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11.680 -59.537İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler11 11.680 -59.537İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.835 3.271.189Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-459.690 -663.220İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)95.232 -79.271İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-554.922 -583.949Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-65.433 -23.006İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -25.798İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-65.433 2.792Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler574.889 2.697.472Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-418.071 426.573İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-230.495 94.297İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-187.576 332.276Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler215.727 51.625İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)215.727 51.625İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler141.743 781.745Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)141.743 781.745Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.314.376 2.159.378Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -141.674 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 94.873 9.222YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.359.952 -1.597.981Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri53.860.401 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 53.860.401 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.000.000Kredilerden Nakit Girişleri0 1.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.458.881 -8.433.962Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -5.523.092 -3.105.352Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-935.789 -5.328.610İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-42.754.587 7.126.611Ödenen Faiz6,22 -301.046 -1.144.641Alınan Faiz21 395.771 5.776Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-381.706 -151.765YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.225 570.619NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.225 570.619DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 683.422 134.423DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 682.197 705.042Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.071.319 690.837Ticari Alacaklar5 1.631.212 1.466.764İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 0 95.232İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.631.212 1.371.532Diğer Alacaklar8 96.819 31.386İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 96.819 31.386Stoklar9 11.137.559 11.712.448Peşin Ödenmiş Giderler15 118.097 311.509İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 118.097 311.509Diğer Dönen Varlıklar15 51.554 31.717İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 51.554 31.717ARA TOPLAM14.106.560 14.244.661TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.106.560 14.244.661DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 228.353 228.353İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 228.353 228.353Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 1.861.778 1.873.458Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 107.514.000 107.514.000Peşin Ödenmiş Giderler15 76.757 76.757İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 76.757 76.757Diğer Duran Varlıklar15 2.324.768 2.292.935İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar15 2.324.768 2.292.935TOPLAM DURAN VARLIKLAR112.005.656 111.985.503TOPLAM VARLIKLAR126.112.216 126.230.164KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 0 455.021İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 0 455.021Banka Kredileri6 0 455.021Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 0 5.127.186İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 0 5.127.186Banka Kredileri6 0 5.120.988Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 6.198Ticari Borçlar7 1.511.310 1.923.184İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 8.127 238.622İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.503.183 1.684.562Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 120.837 182.184Diğer Borçlar402.228 43.218.030İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 294.816 43.049.402İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 107.412 168.628Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 519.484 188.423İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 519.484 188.423Kısa Vadeli Karşılıklar345.330 387.433Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 345.330 387.433Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 85.068 77.839İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 85.068 77.839ARA TOPLAM2.984.257 51.559.300TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.984.257 51.559.300UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar14 297.140 262.913Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 297.140 262.913TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER297.140 262.913TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.281.397 51.822.213ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar122.830.819 74.407.951Ödenmiş Sermaye16 142.560.000 89.100.000Sermaye Düzeltme Farkları16 2.481.981 2.481.981Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 517.746 117.345Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-273.042 -133.382Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-273.042 -133.382Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -273.042 -133.382Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.187.526 1.187.526Diğer Kısıtlanmış Yedekler16 1.187.526 1.187.526Diğer Yedekler16 29.000.000 29.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -47.345.519 -39.840.166Net Dönem Karı veya Zararı-5.297.873 -7.505.353TOPLAM ÖZKAYNAKLAR122.830.819 74.407.951TOPLAM KAYNAKLAR126.112.216 126.230.164Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 2.650.275 6.302.910 1.080.115 3.723.253Satışların Maliyeti17 -2.735.757 -5.577.296 -1.147.651 -3.192.987TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-85.482 725.614 -67.536 530.266BRÜT KAR (ZARAR)-85.482 725.614 -67.536 530.266Genel Yönetim Giderleri18 -3.859.254 -1.725.641 -530.882 -581.713Pazarlama Giderleri18 -78.934 -141.944 -42.558 -92.811Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 110.399 9.224 39.650 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -195.223 0 -125.443 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.108.494 -1.132.747 -726.769 -144.258TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri5 -200.368 -206.544 -200.368 63.619Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 -11.680 59.537 -29.604 41.253FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-4.320.542 -1.279.754 -956.741 -39.386Finansman Gelirleri21 395.771 5.776 43.321 53Finansman Giderleri22 -1.373.102 -6.569.327 -29.763 -5.775.501SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.297.873 -7.843.305 -943.183 -5.814.834SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-5.297.873 -7.843.305 -943.183 -5.814.834DÖNEM KARI (ZARARI)-5.297.873 -7.843.305 -943.183 -5.814.834Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-5.297.873 -7.843.305 -943.183 -5.814.834Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Zarar -0,03700000 -0,08800000 -0,00700000 -0,06500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Zarar -0,03700000 -0,08800000 -0,00700000 -0,06500000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar14 -139.660 2.068 -16.297 942Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -139.660 2.068 -16.297 942Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-139.660 2.068 -16.297 942TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.437.533 -7.841.237 -959.480 -5.813.892Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-5.437.533 -7.841.237 -959.480 -5.813.892http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973748BIST