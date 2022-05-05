***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-105.840 -2.543.131Dönem Karı (Zararı)-1.274.604 -3.290.290Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.274.604 -3.290.290Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler252.672 917.751Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler316.828 80.536Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11,13 165.074 80.536Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5 151.754 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler12.468 869.648Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20,21 12.468 869.648Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 -76.624 -32.433İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler916.092 -231.181Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.401.247 99.810İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)95.232İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.401.247 4.578Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler28.371 -39.126İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-455 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)28.826 -39.126Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 1.000.633 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler546.911 -149.512İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)528.368 -162.443İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18.543 12.931Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler394.044 -73.850İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)394.044 -73.850İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler347.380 -68.503Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)347.380 -68.503Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-105.840 -2.603.720Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 0 -31.320Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 0 91.909YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI863.962 6.784.673Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 53.860.401Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 0 53.860.401Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-18.420 -4.123.593Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -3.206.224Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları21 -18.420 -917.369İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış212.032 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış0 -42.916.897Ödenen Faiz0 -196.064Alınan Faiz20 5.952 206.503Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)664.398 -45.677YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)758.122 4.241.542NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)758.122 4.241.542DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 101.966 683.422DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 860.088 4.924.964Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler89.100.000 2.481.981 117.345 -133.382 1.187.526 29.000.000 -39.840.166 -7.505.353 74.407.951 74.407.951Transferler-7.505.353 7.505.353 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-51.132 -3.290.290 -3.341.422 -3.341.422Sermaye Arttırımı15 53.460.000 0 400.401 53.860.401 53.860.401Dönem Sonu Bakiyeler15 142.560.000 2.481.981 517.746 -184.514 1.187.526 29.000.000 -47.345.519 -3.290.290 124.926.930 124.926.930Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler142.560.000 2.481.981 517.746 -269.819 1.187.526 29 15.151.199 143.283.114 143.283.114Transferler15.151.199 -15.151.199 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-98.278 -1.274.604 -1.372.882 -1.372.882Dönem Sonu Bakiyeler15 142.560.000 2.481.981 517.746 -368.097 1.187.526 29.000.000 -32.194.320 -1.274.604 141.910.232 141.910.232Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 860.088 766.364Ticari Alacaklar5 2.660.580 1.411.088İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.660.580 1.411.088Diğer Alacaklar7 654 29.025İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 455 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 199 29.025Stoklar8 9.842.972 10.843.605Peşin Ödenmiş Giderler14 201.308 267.826İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 201.308 267.826Diğer Dönen Varlıklar14 52.456 52.158İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 52.456 52.158ARA TOPLAM13.618.058 13.370.066TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.618.058 13.370.066DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 228.353 228.353İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 228.353 228.353Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 2.207.023 2.130.399Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 128.481.000 128.481.000Peşin Ödenmiş Giderler14 111.957 111.959İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 111.957 111.959Diğer Duran Varlıklar14 2.013.193 2.294.348İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar14 2.013.193 2.294.348TOPLAM DURAN VARLIKLAR133.041.526 133.246.059TOPLAM VARLIKLAR146.659.584 146.616.125KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 2.250.452 1.703.543İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 730.943 202.576İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.519.509 1.500.967Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 225.779 177.472Diğer Borçlar778.348 535.458İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 673.317 461.283İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 105.031 74.175Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 547.862 236.487İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 547.862 236.487Kısa Vadeli Karşılıklar493.927 347.155Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 493.927 347.155Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 30.274 26.767İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 30.274 26.767ARA TOPLAM4.326.642 3.026.882TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.326.642 3.026.882UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar13 422.710 306.129Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 422.710 306.129TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER422.710 306.129TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.749.352 3.333.011ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar141.910.232 143.283.114Ödenmiş Sermaye15 142.560.000 142.560.000Sermaye Düzeltme Farkları15 2.481.981 2.481.981Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 517.746 517.746Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-368.097 -269.819Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-368.097 -269.819Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-368.097 -269.819Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.187.526 1.187.526Diğer Kısıtlanmış Yedekler15 1.187.526 1.187.526Diğer Yedekler15 29.000.000 29.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 -32.194.320 -47.345.519Net Dönem Karı veya Zararı-1.274.604 15.151.199TOPLAM ÖZKAYNAKLAR141.910.232 143.283.114TOPLAM KAYNAKLAR146.659.584 146.616.125Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 2.793.250 709.019Satışların Maliyeti16 -2.549.763 -726.149TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)243.487 -17.130BRÜT KAR (ZARAR)243.487 -17.130Genel Yönetim Giderleri17 -1.379.691 -2.371.111Pazarlama Giderleri17 -40.792 -29.457Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 153 91.909ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.176.843 -2.325.789TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri5 -151.755 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 76.624 32.433FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.251.974 -2.293.356Finansman Gelirleri20 5.952 206.503Finansman Giderleri21 -28.582 -1.203.437SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.274.604 -3.290.290SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.274.604 -3.290.290DÖNEM KARI (ZARARI)-1.274.604 -3.290.290Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.274.604 -3.290.290Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar -0,00900000 -0,02300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Zarar -0,00900000 -0,02300000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar13 -98.278 -51.132Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -98.278 -51.132Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-98.278 -51.132TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.372.882 -3.341.422Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.372.882 -3.341.422http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026791BIST